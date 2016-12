Laprovittola fue titular por primera vez y Los Spurs ganaron

El base argentino Nicolás Laprovíttola fue titular por primera vez en San Antonio Spurs (15-4) en el partido que su equipo ganó como visitante por 94 a 87 a Dallas Mavericks (3-14), en el clásico texano de la Conferencia Oeste de la NBA , para el que no fue citado en el vencedor el bahiense Emanuel Ginóbili Laprovíttola sorprendió integrando el quinteto titular ya que no venía teniendo acción en los últimos partidos a raíz de una extracción molar, pero durante los 19 minutos que permaneció en cancha registró una buena performance.En ese lapso el oriundo de la ciudad de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires, convirtió siete puntos (2-3 en dobles y 1-3 3n triples), bajó un rebote defensivo, registró una pérdida y cometió dos faltas personales.En Dallas la presencia del escolta santafesino Nicolás Brussino fue por demás fugaz ya que actuó apenas nueve segundos y no tuvo tiempo de sumar acciones en el desarrollo del encuentro.El goleador de la noche en Dallas fue el escolta del equipo local Wesley Matthews con 26 puntos, mientras que el máximo anotador de los Spurs resultó el base Patrick Mills con 23 tantos.Mills es el segundo base en la consideración del entrenador Gregg Popovich y de hecho jugó 10 minutos más que Laprovíttola, a la sazón el tercero, aún arrancando el partido en el banco de suplentes.El titular indiscutido en esa posición es el histórico francés Tony Parker, que al igual que Ginóbili esta vez ingresó en la rotación que proyectó el técnico de 67 años.Dallas volverá a jugar esta noche visitando a las 21 de Argentina a Charlote Bobcats con la chance de que el entrenador Rick Carslile le da más tiempo en cancha a Brussino.Otros resultados y goleadores de anoche: Portland 131 (Lillard 28)-Indiana 109 (Teague 25); Boston 114 (I. Thomas 27)-Detroit 121 (Caldwell-Pope 25); Toronto 120 (Lowry 29)-Memphis 105 (Harrison 21); Chicago 90 (Butler 22)-LA Lakers 96 (Clarkson 18); Minnesota 104 (Twns 47)-New York 106 (Porzingis 29); Oklahoma City 126 (Westbrook 35)-Washington 115 (Beal 31); Denver 98 (Gallinari 17, Nelson 17, Jokic 17 y Chandler 17)-Miami 106 (Witheside 25); Phoenix 109 (Knight 24)-Atlanta 107 (Schroder 31).Partidos para hoy: Brooklyn (con Luis Scola)-Milwaukee; Cleveland-LA Clippers; Memphis-Orlando; Utah-Miami y Golden State-Houston.Posciones:+ Conferencia Este: Cleveland 13-3, Toronto 12-6, Chicago 10-7, Boston 10-8, Charlotte 10-8, Atlanta 10-9, Detroit 10-10 y New York 9-9.+ Conferencia Oeste: Golden State 16-2, San Antonio 15-4, LA Clippers 14-5, Houston 11-7, Oklahoam City 12-8, Memphis 11-8, Utah 11-8 y Portland 10-10.