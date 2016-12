Las candidatas a Reina tendrán que estudiar y mostrar sus saberes

Con la idea de renovar el perfil de las reinas vendimiales y trasladar la elección hacia criterios que superen los estándares de belleza, desde el 2017 se les exigirá a las candidatas estudiar un cuadernillo con temas vinculados a la provincia. El proyecto fue presentado en julio pasado a la Secretearía de Cultura de Mendoza y actualmente está en discusión entre los departamentos.

La iniciativa nació de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave), que le acercó la idea a Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural. Busca en el tiempo ir erosionando una tradición que cosifica a la mujer, en un contexto histórico en el que la lucha contra la violencia de género es uno de los temas sociales más apremiantes.



La propuesta fue definida mucho antes de que en Gualeguaychú decidieran dejar de coronar una soberana para la Fiesta del Turismo y en su lugar se elijan representantes culturales. De este modo, en adelante la ciudad entrerriana incluirá tanto a mujeres como a hombres en los festejos y se premiará la alegría y la cultura carnavalera de los ciudadanos.



Hacia otro modelo

Según contó Soledad Reina, titular de la comisión de soberanas nacionales, los cambios y nuevas exigencias fueron reflexionados durante mucho tiempo entre las ex reinas, con el fin de contribuir mediante acciones concretas al respeto y a la protección de la mujer y dar respuestas al debate que a nivel nacional pone en tela de juicio los concursos de bellezas.



"La Reina de la Vendimia no debería ser elegida sólo por su belleza sino también por otros aspectos importantes, como por ejemplo su nivel de conocimiento acerca de la historia y cultura de Mendoza. Estos saberes son fundamentales y no pueden ser desconocidos por quien se transformará en la embajadora del vino durante un mandato", describió Reina.



Además especificó que las candidatas serán consultadas al final del proceso que comienzan a vivir cuando se transforman en reinas distritales, alcanzan la instancia departamental, hasta que llegan al Acto Central, luego de pasar por la Vía Blanca y el Carrusel. "Su nivel de conocimiento será público e influirá en la decisión del jurado", recalcó la titular de la Corenave.



Aunque aclaró que no se podrán calificar sus saberes mediante puntajes. Sobre este aspecto aún no se acuerda la forma en que se aplicaría la modificación que quieren que comience a regir a partir del año próximo. Lo que está claro es que la evaluación estará compuesta sólo por tres preguntas generales a través de las cuales intentarán conocer el nivel cultural de las jóvenes.



Mientras tanto, cada uno de los municipios se comprometió a elaborar la información que luego de ser editada y profundizada será dispuesta en los cuadernillos con los que se capacitará a las jóvenes que se postulen al cetro vendimial. Todavía no existe un programa definido de estudio pero en poco tiempo podrán conocerse los distintos temas que abordará.



Soledad Reina adelantó que los textos estarán divididos en tres partes. Una dedicada a aspectos generales con datos sobre el departamento, Vendimia y vitivinicultura. Otro enfocado a la organización gubernamental y su división administrativa y finalmente otro con conocimientos de oratoria, manejo de prensa, protocolo y vestimenta.



Más cambios

Con la nueva gestión, la Fiesta Nacional de la Vendimia acumula varias transformaciones. Una de ellas es que la soberana de Capital en la edición de 2017 tendrá la chance de acceder al reinado nacional. Otro de los cambios que se aplicarán en la próxima edición es que se acortarán a tres las noches de espectáculo en lugar de las habituales cuatro, es decir habrá una fiesta y dos repeticiones.