Las locuras de Bielsa, en la mira de un nuevo club

El entrenador argentino Marcelo Bielsa está en los planes del Lille de Francia para reemplazar al actual técnico Patrick Collot, ya que es el elegido por el empresario hispano-luxemburgués Gerard López, quien firmó un preacuerdo para comprar la institución, señaló la prensa francesa.



López -consignó el diario Le Figaro- le habría ofrecido al ex entrenador del seleccionado argentino un contrato de tres años una vez que asuma la conducción del Lille a mediados de este mes.



El trabajo de Collot ha sido bueno en el Lille ya que el equipo ascendió de 19no. al 12do puesto en poco más de un mes, pero el entrenador no forma parte de los planes de López, quien tiene como máximo deseo a Bielsa.



El argentino dirigió en Francia al Olympique de Marsella durante la temporada 2014-2015 y López fue seducido por la tarea del entrenador ya que, según el futuro nuevo dueño del Lille, tiene una buena idea táctica y le da especial importancia a los juveniles.



Uno de los inconveniente con los cuales deber luchar el Lille es que Bielsa, ex entrenador del seleccionado de Chile en el mundial de Sudáfrica 2010, estaría más interesado en un contrato de un año, con opción a uno más, como durante su paso por Marsella.



En caso de fracasar la gestión por Bilesa, Lille iría por Francky Dury, actual entrenador del Zulte Waregem de Bélgica, el portuguñes Marco Silva, y Marc Wilmots, ex entrenador del seleccionado belga.