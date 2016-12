Las provincias de Cuyo se unen contra la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas

El ministro de la Producción de San Juan , Andrés Díaz Cano, anticipó que el Gobierno de esa provoncia convocará a una reunión de todos los sectores de la vitivinicultura y que articulará acciones con Mendoza para "tratar de revertir la ley que prohíbe hacer publicidad del vino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)".El funcionario recordó que la ley del diputado Roy Cortina -que contó con el apoyo del Gobierno porteño-, establece en su artículo 4º la prohibición de que las bebidas alcohólicas sean promocionadas en la vía pública."Sin publicidad no vamos a poder vender el vino, que es el principal producto de nuestra economía regional", dijo el ministro, quien anticipó: "Convocaremos en forma urgente a la Mesa de Consenso Vitivinícola para discutir medidas para intentar revertir la legislación" porteña.La medida generó rechazo de los involucrados en esta actividad en la provincia y desde el sector viñatero, Juan José Ramos de la Asociación de Viñateros Independientes la consideró "una medida negativa y de aplicarse va a impactar sobre el mercado", mientras que Eduardo Garcés de la Federación de Viñateros, sostuvo que "es una ley que no compartimos porque no soluciona ningún problema".En San Juan, piensan que junto con la provincia de Mendoza podrían poner en marcha alguna acción que permita gestionar "alguna excepción en la normativa, teniendo en cuenta que la ley trata de evitar las consecuencias de las fiestas de jóvenes, y no el consumo del vino en la mesa de los argentinos".