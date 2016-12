Le dio todas buenas noticias al hincha de Boca que lo ama

El delantero Carlos Tevez aseguró, tras el triunfo de Boca ante River por 4 a 2 con dos goles de su autoría, que saldó su deuda personal en cuanto al rendimiento en los Superclásicos y negó que el de hoy sea el último que disputará."Creo que saldé la deuda que tenía. Hice un gran partido y me saqué el peso que tenia. Era casi el último que me quedaba, estoy feliz", aseguró el 'Apache', quien marcó el segundo y el tercer tanto, un golazo, para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.Consultado respecto a sus declaraciones en la semana, donde insinuó que podía continuar su carrera en el fútbol chino o incluso retirarse, el delantero afirmó que no fue su último clásico y sostuvo: "Quiero disfrutarlo, estoy contento porque lo festejamos todos. Disfruto esto, la gente sabe que muero por estos colores".En cuanto al juego analizó: "Es uno de los partidos que mas libre me sentí" y aregó: "sabíamos que si nos concentrábamos más en jugar nosotros que en hacer lo que hacían ellos teníamos mas posibilidades de ganar el partido, y lo hicimos"."Como este gol (el tercero) no hay otro gol en mi carrera. Este gol es muy lindo pero también lo pongo ahí al lado del de la 'gallinita' (lo convirtió en semifinales de la Copa Libertadores 2004 en el Monumental)", concluyó el ídolo boquense.