Los incendios de campo arrasaron 51.000 hectáreas

Como regalo navideño, los incendios de campos que comenzaron el domingo pasado y fueron reproduciéndose con el correr de los días afectando miles de hectáreas en el departamento y parte de San Rafael, quedaron con guardia de cenizas. Y si nada fuera de lo normal ocurría, anoche se los declaraba oficialmente "extintos".

En total se registraron seis focos ígneos que arrasaron con 51.000 hectáreas de monte nativo. Cinco focos se produjeron dentro de la geografía alvearense, hacia el sur este del departamento, y uno en territorio sanrafaelino, que llegó hasta el límite con La Pampa.

"La carga de pasturas en los campos es mucha por el año atípico de lluvias que tuvimos, y si el tiempo sigue como ahora con una sequia que se hizo presente, tormentas eléctricas, altas temperaturas y los vientos, la temporada que se avecina va a ser muy complicada", afirmó Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) que depende de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

El dato particular a tener en cuenta en esta oportunidad, es que de los seis focos de incendio, dos fueron producidos por la mano del hombre. Lo que en principio era una conjetura, lo corroboraron con las imágenes de radar.

"Hay zonas que comprobamos con las imágenes satelitales que no hubo tormentas cuando comenzó el fuego, entonces no queda otra que la mano del hombre, sea accidental o no", agregó Ferraris.

La totalidad del personal del PPMF, más Defensa Civil de la comuna alvearense y también los puesteros estuvieron combatiendo abrazo partido las llamas durante los últimos seis días.