Los pilotos de los aviones antigranizo decidieron no acatar la conciliación

A pesar de la conciliación obligatoria, los pilotos de los aviones antigranizo continuarán con su medida de fuerza por 96 horas y que se acaba este viernes.

La medida fue confirmada por el vocero de los pilotos, Oscar Charparín, que aseguró que ganan menos que los copilotos.

"No hemos aceptado la conciliación porque nosotros estamos en libertad de acción", explicó Charparín.

La cuestión es así: los pilotos que comandan los aviones de la lucha antigranizo para romper los focos de tormenta que afectan a los productores trabajan para la Provincia con contratos de locación, es decir, le facturan al Estado por sus servicios. Como las categorías de monotributo no se actualizaron en años, pero sí lo que ellos facturan, tuvieron que cambiar de régimen tributario, lo que les implica un mayor costo fiscal y administrativo.



El punto del reclamo de los pilotos es que quieren ser trabajadores de planta de la Provincia para dejar de pagar ellos, no sólo los impuestos, sino también los aportes jubilatorios y la obra social.



Dado que la discusión de este pase no ha llegado todavía a un acuerdo ayer decidieron hacer un paro hasta el viernes. Pero ni lerdos ni perezosos y para evitar un problema con los productores, desde el Gobierno pidieron en la tarde la conciliación, que dejó sin efecto la medida de fuerza. Ahora deberán sentarse todos juntos dentro de 15 días a negociar nuevamente.

En San Rafael los pilotos no quisieron hablar con la prensa y se limitaron a decir que "la huelga será hasta el viernes de acuerdo lo indicado por el vocero Oscar Charparín".

En cuanto al clima, según los pilotos no se prevén contingencias durante la semana aunque el viernes habría posibilidades de alguna tormenta.