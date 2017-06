Los Pumas cayeron con Inglaterra a último minuto en el estadio del Bicentenario

El partido, disputado en el estadio del Bicentenario y dirigido por galés Nigel Owens, tuvo un resultado parcial favorable al conjunto argentino por 17-13

Los Pumas se medirán nuevamente el sábado próximo frente al seleccionado británico en el estadio Brigadier Estanislao López del club Colón, en Santa Fe.

Finalmente, el conjunto "albiceleste" jugará ante el seleccionado de Georgia el sábado 24 de junio, en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Los Pumas dejaron escapar lo que ya era un triunfo asegurado. A cuatro minutos del final del encuentro, el ingresado Juan Martín Hernández conquistó un drop para desnivelar el marcador y pasar a ganar 34-31, pero en el último minutó el inglés Denny Solomona se filtró frente a la endeble defensa argentina y se fue rumbo al ingoal para sellar un triunfo inmerecido

El conjunto inglés, actual campeón del Seis Naciones, se quedó con la victoria al hacer valer el oportunismo de sus jugadores y aprovechar al máximo las distracciones y desinteligencias defensivas de su rival.

El seleccionado argentino marcó cuatro tries a través de su debutante Emiliano Boffelli, Tomás Lavanini, Jerónimo De la Fuente y Joaquín Tuculet.

Por su parte, el apertura tucumano Nicolás Sanchez aportó un penal y cuatro conversiones, mientras que Hernández sumó el drop ya citado.

Pese a la ajustada derrota, Los Pumas levantaron claramente su nivel de juego y merecieron quedarse con el triunfo. Dominaron el juego en varios pasajes del encuentro pero no alcanzó: el cansancio y reiteradas fallas en momentos claves le jugaron en contra.

En el equipo argentino se destacaron las actuaciones del medio scrum Martín Landajo -muy efectivo a la hora de iniciar los ataques- y entre los forwards, el segunda línea Pablo Matera y los terceras líneas Juan Manuel Leguizamón y Javier Ortega Desio.

El mérito de Inglaterra fue contar con la precisión y puntería de su pateador George Ford, quien marcó 18 tantos y además anotó un try, y esperar los momentos apropiados para anotar.

Inglaterra presentó hoy entre sus filas cuatro debutantes y sufrió las ausencias de varias de sus estrellas, que están participando de la gira del combinado British & Irish Lions por Nueva Zelanda.

Los seleccionados de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 22 oportunidades, con 16 triunfos de los británicos, cuatro victorias de Los Pumas y dos empates.

-Sintesis-

Argentina: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Santiago García Botta, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Ramiro Moyano.

Inglaterra: Mike Brown; Marland Yarde, Henry Slade, Alex Lozowski y Jonny May; George Ford y Danny Care; Nathan Hughes, Tom Curry y Mark Wilson; Charlie Ewels y Joe Launcbury; Harry Willians, Dylan Hartley (capitán) y Ellis Genge. Enttrenador: Eddie Jones

Ingresaron: Jack Singleton, Will Collier, Matt Mullan, Nick Isiekwe, Don Armand, Jack Maunder, Piers Francis y Denny Solomona.

Tantos en el primer tiempo:: 8 try Boffelli convertido por Sánchez (A), 15' penal Ford (I), 26' penal Ford (I), 30' try Yarde convertido por Ford (I) , 36' try Lavanini convertido por Sánchez (A) y 40' penal Sánchez (A) resultado parcial: Argentina 17-Inglaterra 13.

Tantos en el segundo tiempo: 2'penal Ford (I), 5' try May convertido por Ford (I), 12' try De la Fuente convertido por Sánchez (A), 15' try Tuculet convertido por Sánchez (A), 22' penal Ford (I), 25' try Ford (I), 35' drop Hernández (A) y 39' try Solomona convertido por Ford (I). Resultado final: Argentina 34- Inglaterra 38.

Arbitro: Nigel Owens (Gales).

Estadio: Bicentenario (San Juan).

(Fuente: Télam)