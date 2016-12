Mansur habló de refuerzos para el Tomba

El presidente de Godoy Cruz , José Mansur, aseguró que "la idea es mantener el plantel, con la prioridad de contratar los refuerzos", aunque admitió que "el mercado de pases no será fácil ya que son pocos los cupos".Godoy Cruz, que tendrá que afrontar en el 2017 el torneo argentino y la fase de grupos de la Copa Libertadores , podrá incorporar cuatro refuerzos, por lo que el dirigente reconoció: "este mercado de pases no será fácil, ya que son pocos los cupos y el libro no se abre del todo y por ende, el difícil que los clubes se desprendan de los jugadores".Mansur admitió: "somos conscientes que nos hace falta un volante central y aún no lo conversé con el nuevo técnico, con quien "nos pondremos de acuerdo para ir a buscar puestos específicos".Mientras tanto, si bien es casi un hecho la llegada del entrenador Lucas Bernardi, por estas horas, lo único que resta es terminar de definir el monto de dinero que cobrará el rosarino, para cerrar el vinculo con el club mendocino.