Manu Ginóbili aportó 11 puntos en el triunfo de los Spurs ante Denver

El escolta bahiense Emanuel Ginóbili sumó 11 puntos en el triunfo de San Antonio Spurs (29-7) ante Denver Nuggets (14-22), por 127 a 99, en uno de los encuentros celebrados por la fase regular de la NBA El partido se disputó en el Pepsi Center y el bahiense jugó 18 minutos y 18 segundos durante los cuales aportó 11 puntos con 1-4 en dobles y 3-6 en triples. Además sumó tres rebotes, tres asistencias, un robo y tres faltas.El pivote LaMarcus Aldridge fue el goleador del partido con 28 puntos, mientras que el base Kawhi Leonard concretó 24. Para los Nuggets el pivote Nikola Jokic anotó 19 y el italiano Danilo Gallinari 15.El ala pivote argentino Luis Scola jugó más tiempo del habitual en Brooklyn Nets (8-26), pero no pudo impedir que su equipo sufriera la 26ta. derrota en 34 partidos, en esta ocasión como visitante en Indiana, donde cayó frente a los Pacers (19-18) por 121 a 109.El porteño permaneció en cancha por espacio de 24 minutos y en ese lapso convirtió siete puntos (2-4 en dobles y 1-3 en triples), bajó tres rebotes, entregó dos asistencias y cometió tres faltas.El goleador y la figura del partido estuvieron del lado del local, ya que Paul George hizo 26 puntos y su compañero Myles Turner sobresalió con 25 tantos y 15 rebotes.Lo Nets volverán a jugar esta noche esta vez como locales ante Cleveland Cavaliers, el número uno de la Conferencia Este, desde las 21.30 de Argentina.Dallas Mavericks (11-25) perdió como local en el American Airlines Center ante Phoenix Suns (12-25), por 102 a 95, con la presencia del santafesino Nicolás Brussino.El escolta no marcó puntos en los 10 minutos y 21 segundos que estuvo en el rectángulo de juego, acumuló dos rebotes, un robo y una asistencia. En Dallas el goleador fue Deron Williams con 20 y Eric Bledsoe con 26 se convirtió en el máximo anotador de los Suns.Otros resultados: Detroit 115 (Harris 25)-Charlotte 114 (Walker 32), Toronto 101 (Lowry 33)-Utah 93 (Mack 17), New Orleans 94 (A. Davis 20)-Atlanta 99 (Schroder 23); Houston 118 (Harden 26)-Oklahoma City 116 (Westbrook 49); Portland 118 (Mc Collum 27)-LA Lakers 109 (Russell 22).