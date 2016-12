Marche un ex River para remplazar a Carlitos Tevez en Boca

bou.jpg

Los rumores de la salida de Carlos Tevez al fútbol chino por una oferta millonaria son cada vez más fuertes y parecería no haber vuelta atrás. De todas maneras, Daniel Angelici se reunirá con él en un último intento por convencerlo para que continúe.Sin embargo, a la dirigencia no le queda otra que poner manos a la obra para armar la lista con los posibles reemplazos. Uno de los nombres que apareció fue el de Gustavo Bou, ex River y actual Racing, que desde hace tiempo mantiene una mala relación con Víctor Blanco, presidente del conjunto de Avellaneda.

Está claro que el delantero quiere marcharse del club y Boca se presenta como una buena oportunidad, ya que podría compartir vestuario con su hermano Walter. Eso sí, para poder contratarlo el xeneize tendría que pagar una elevada cláusula de rescisión que ronda los 8.000.000 de dólares.

"En cualquier lado me gustaría jugar con mi hermano, acá en Boca o en otro club", había dicho Walter Bou en diálogo con Jogo Bonito.