Difunden claves para prevenir el suicidio adolescente

Estar atentos ante cambios de conducta de los hijos, especialmente durante la pubertad y la adolescencia, preguntar, compartir tiempo con ellos, no juzgarlos, son algunas de las acciones que los padres pueden realizar para prevenir el suicidio, coincidieron especialistas al conmemorarse este domingo el Día Mundial para la Prevención de la muerte autoinflingida.



El juego de la Ballena Azul, la serie de Nextflix 13 Reasons Why (Por 13 razones) y la reciente noticia del suicidio de una alumna del Colegio Nacional de La Plata colocaron al tema de la muerte autoinflingida especialmente en la población adolescente dentro de la agenda de los medios de comunicación durante 2017.



"Hablar del tema con nuestros hijos a partir de la noticia puede ser muy bueno, evitar el tabú. Ahora bien, eso no implica que como padres estemos ante cualquier cambio pensándolo como una opción, porque entonces también podríamos inducirlo", sostuvo a Télam la médica y psicoanalista Felisa Lambersky.