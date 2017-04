Facebook descubrió una operación para ganar falsos amigos

Facebook anunció este viernes haber descubierto una operación internacional que esparcía la mención "Me gusta" y falsos comentarios para conseguir contactos e inundarlos con mensajes no deseados.



La red social dijo que especialmente cuentas de Bagladesh, Indonesia y Arabia Saudita fueron blanco de ese ataque. Facebook dijo que trabajó durante seis meses para neutralizar, lo que considera una campaña coordinada.



"Nuestros sistemas han sido capaces de identificar en gran parte esta actividad ilegítima, y de retirar un número importante de Me gusta no auténticos", indicó en un comunicado, Shabnam Shaik, responsable del programa de protección técnica de Facebook.



"Para deshacer ahora esta campaña, vamos a evitar que la red de remitentes no deseados pueda alcanzar su objetivo final de enviar elementos falsos a un gran número de personas", dijo el comunicado.



Facebook consideró que el objetivo sería engañar a sus abonados para que se convirtieran en "amigos" de cuentas falsas desde las cuales se enviaban luego mensajes no deseados(spam).



El gigante estadounidense había anunciado el miércoles haber intensificado su lucha contra las informaciones falsas ("fake news"), mediante la vigilancia de comportamientos sospechosos, como los mensajes repetitivos o masificados y el cierre de cuentas.



El objetivo es asegurar que las personas que están en la red social sean quienes dicen ser. Todas las cuentas sospechosas son suspendidas y su gestión está sujeta a la verificación de la identidad del propietario.



En Francia, el refuerzo de esta lucha condujo a Facebook a la intervención en 30.000 cuentas, había informado el miércoles, Shabnam Shaik. Estas medidas deberán permitir a Facebook "reducir la basura indeseable, la desinformación y otros contenidos falsos que a menudo son compartidos por quienes crean cuentas falsas", agregó.