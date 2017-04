Las rarezas climáticas seguirán en 2017

Tras un 2016 con temperaturas récord en el que la banquisa ártica siguió menguando y el nivel del mar siguió subiendo, Naciones Unidas advirtió que los fenómenos climáticos extremos seguirán en 2017.



Según la OMM, los fenómenos llamados extremos no sólo seguirán en 2017 sino que los estudios recientes dan a pensar que el calentamiento de los océanos podría ser más pronunciado de lo que se creía.



Los datos provisionales de los que dispone la ONU revelan que no se ha frenado el ritmo de crecimiento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.



"Después de que El Niño de 2016 se disipara, hoy asistimos a otras alteraciones en el mundo que no logramos dilucidar, estamos al límite de nuestros conocimientos científicos sobre el clima", dijo el director del programa mundial de investigación sobre el clima, David Carlson.



El fenómeno El Niño, que se produce cada cuatro o cinco años con intensidad variable, ha provocado un aumento de la temperatura del Pacífico, desencadenando a su vez sequías y precipitaciones superiores a la media.