Matías Alé recordó a su papá y dijo que "San Rafael es la tercer plaza de teatro en el país para el verano"

Junto a Antonella Lorenzo, el actor Matías Alé visitó este viernes el noticiero de Canal 6, el más visto del departamento. Allí hubo un sentido recuerdo hacía su papá que falleció un 6 de enero de 1997 y que según Matías "los reyes vinieron a buscar a otro rey que se fue con ellos".

A pesar de la nostalgia, Matías no dejó de sonreír y repitió en cada momento que "me siento muy contenido en este lugar, la gente me saluda y me hace sentir su cariño. Espero encontrar un amor acá y estabilizarme".

Desde lo emocional, el actor dijo sentirse muy cómodo y desde lo profesional destacó "esta aventura que iniciamos con Gabriel para que San Rafael se convierta en la tercer plaza teatral de la temporada de verano en el país".

"Espero que la gente nos siga acompañando para que el año que viene hay otra apuesta similar porque este es un proyecto a largo plazo que no se termina el 4 de marzo".

La apuesta es muy interesante, a la comedia "Mr. Amor" que lo tiene como protagonista junto a un gran elenco inlcuída a Antonella Lorenzo, ya se le sumó el varieté "Risoterapia" que debutó este jueves con gran éxito.

La movida en el Teatro Roma comienza el miércoles a las 22 y finaliza el domingo después de la medianoche. "Mr. Amor" se presenta durante esos 5 días desde las 22 y el sábado hay doble función a precios muy accesibles para toda la familia.

El varieté "Risoterapia" tiene funciones jueves, viernes y domingo como complemento de la comedia que protagoniza Matías. "Es una alternativa muy divertida que forma parte de toda la movida que propuso Gabriel para esta temporada", explicó el actor.

La visita de Matías y Antonella a los estudios del canal no pasó desapercibida. Algunos fans se acercaron hasta la puerta y se sacaron fotos con el galán que durante el noticiero repitió una y otra vez sus intenciones de recorrer el departamento, practicar rafting, tirolesa y visitar el santuario de la Virgen del Valle.









Su paso por San Rafael quedará en la historia por ser el primero en animarse junto al productor Gabriel García a encabezar la temporada teatral de verano en San Rafael, que se empezó a consolidar como la tercer plaza detrás de Mar del Plata y Carlos Paz.