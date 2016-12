Mendoza sumará al menos 5 conexiones aéreas nuevas

Con la reinauguración del Aeropuerto El Plumerillo, el nuevo mapa aéreo de Mendoza pasará a tener como mínimo cinco conexiones internacionales nuevas que se sumarán a las dos existentes hasta antes del cierre, que era el vuelo de LATAM (ex LAN), a Santiago de Chile y el de Gol a San Pablo.

Ahora habrá nuevas rutas a Santiago y vuelos a Florianópolis y Río de Janeiro, que se suman al de San Pablo, otro a Lima y posiblemente otro directo a Panamá.



Además se sumarán conexiones con el resto del país, lo que hará que de 21 vuelos por día la nueva terminal aérea pueda operar hasta 50 vuelos diarios, ampliando el tráfico en el Aeropuerto en más del 100%.



Más chances para ir a Chile

Hasta ahora desde el Aeropuerto de Mendoza hacia el exterior, salía en forma diaria el vuelo de LATAM a Santiago; y el de Gol a San Pablo.



En el caso de Santiago, ahora se sumará una nueva conexión que competirá con LATAM, que será Sky Líneas Aéreas, una firma chilena de las denominadas low cost que operará desde el 6 de enero con 5 frecuencias semanales. Esta aerolínea de bajo costo presiona al mercado con las tarifas y de hecho LATAM ya anunció un reacomodamiento de las suyas.



Como oferta promocional desde setiembre comenzó a vender el pasaje de ida y vuelta a Santiago a U$S70 y se calcula que la tarifa promedio será de U$S100, un precio que está muy por debajo del que cobra hoy LATAM, que dependiendo de la demanda, cada vez más creciente, llega hasta los U$S400.

También tiene interés en sumarse otra línea aérea de bajo costo, como la anterior, de origen chileno. Se trata de American Wings, cuyos directivos estuvieron el miércoles en Mendoza y están interesados en competir con una tarifa de U$S150 con vuelos diarios a Santiago, según explicó por Nihuil su gerente comercial, Héctor Gacitúa.



Pero la titular del Ente Autárquico, Gabriela Testa, aclaró que la operación de esta nueva línea aún no está cerrada. "Está interesada pero todavía no hay nada confirmado", precisó la funcionaria.

Este caso se suma al de muchas otras líneas aéreas que están interesadas en ingresar en el mercado aerocomercial argentino, hasta ahora muy poco explotado con poca oferta de rutas y muy poca competencia.



Parte de este interés se pondrá de manifiesto en la audiencia pública que el Gobierno nacional hará el 27 de diciembre. Ya hay cinco aerolíneas con intenciones de operar en el país, Avian, Alas del Sur, American Jet SA, Andes Líneas Aéreas y Flybondi. Excepto la primera, las otras cuatro están interesadas en llegar hasta Mendoza, dijo Testa.



Mendoza es un destino atractivo no sólo porque es emisor de pasajeros sino también porque es receptor de una gran cantidad de visitantes que llegan motivados por los negocios, la salud y fundamentalmente el turismo.



A tres destinos de Brasil

Durante los tres meses de cierre de El Plumerillo, el vuelo directo Mendoza-San Pablo se suspendió, pero ahora se retoma. El resultado hasta el momento ha sido muy bueno, porque San Pablo es un punto de conexión con gran parte de los aeropuertos del mundo, lo que facilita el tránsito de turistas extranjeros que vienen a Mendoza y de mendocinos que salen del país hacia otros puntos del mundo.

A este destino se le suma el vuelo Mendoza-Río de Janeiro, que comenzará a operar el 7 de enero con una frecuencia semanal.



El servicio también lo prestará Gol Líneas Aéreas, al igual que el anterior.



Y la tercera opción será el vuelo Mendoza-Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas, que comenzará a volar el 7 de enero. Los vuelos directos a estas playas de Brasil serán los sábados.

Perú en la ruta



En el caso del vuelo directo de LATAM, Mendoza-Lima, operará desde el 2 de febrero con una frecuencia de 4 días por semana.



Se plegaría Panamá

Copa Airlines está interesada en operar el vuelo directo a Panamá y si bien aún no está confirmado, los directivos de la aerolínea han mantenido reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo y con funcionarios nacionales. Esta opción podría operar desde el primer semestre del año entrante con cuatro vuelos semanales, lo que posicionaría a Mendoza en unos de los corredores internacionales más transitados del mundo, como es el aeropuerto de Panamá.



A La Feliz

En el caso del vuelo directo de Aerolíneas Argentinas Mendoza- Mar del Plata, en principio tendrá una vigencia de diciembre (desde el 7) a marzo.



Las frecuencias serán tres, con salidas desde la provincia a las 12.10 y arribo a las 14.30, los días miércoles, sábados y domingos.