Abrieron una investigación por la violación a un paciente de un psiquiátrico de Mendoza

Una familia denunció en la Justicia que su hijo de 26 años fue abusado sexualmente en un instituto de salud mental de Guaymallén, donde estuvo alojado durante 3 años. El chico tiene autismo y manifestó lo ocurrido cuando fue de visita a su casa.



El 5 de junio pasado su madre fue a buscar al chico al Instituto Los Almendros, ubicado en la esquina de calle Emilio Civit y Pellegrini, de Guaymallén, donde hay pacientes con diferentes problemas mentales.



El chico prácticamente no habla, pero quienes lo conocen indicaron que se sabe hacer entender. Cuando llegaron a su casa, el joven lloró desconsoladamente mientras abrazaba a su madre quien le preguntó insistentemente qué le pasaba, hasta que él logró indicar las lesiones que tenia.



Ante la sospecha de lo que pudo haberle pasado, lo llevaron al Hospital Carrillo donde los médicos constataron que tenía lesiones por abuso sexual.



Inmediatamente confirmado este diagnóstico, los familiares hicieron la denuncia en la Oficina Fiscal Nº 8, de Guaymallén. Además no regresaron a la víctima al Instituto. Como querellante la familia nombró al abogado Juan Rifo Vecchiato.



La investigación

Los especialistas que revisaron al chico señalaron que el abuso se cometió entre 48 y 72 horas antes, es decir que el hecho era reciente.



Los investigadores pidieron al Instituto Los Almendros el listado de todos los hombres que estén allí, tanto cuidadores, enfermeros y otros pacientes.



En el caso que haya quedado en la víctima material genético óptimo para hacer pruebas, se solicitará sangre a los hombres del lugar con el fin de identificar al autor, de forma voluntaria ya que no hay imputados. Tampoco se descarta que haya sido uno de sus compañeros.



Otra posibilidad sería verificar si el joven está en condiciones para reconocer a su agresor, pero se dificulta debido a sus problemas de comunicación.



Instituto Los Almendros

Funciona en la calle Emilio Civit y Pellegrini, de San José, Guaymallén, hace 5 años. Su dueño, Fabricio Ferreyra, explicó a este portal que los pacientes "están en abstinencia de todo" por lo que los 16 varones y las 8 mujeres están internados en casas diferentes, una enfrente de la otra.



Agregó que el instituto cuenta con la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Guaymallén. Los pacientes ingresan derivados desde el plan nacional Incluir Salud, de Osep o por particulares.



Ferreyra indicó que estaba al tanto de la denuncia hecha y que la madre del joven había decidido no regresarlo. Sostuvo que es un chico muy estable y alegre, y que existe la posibilidad que esté en condiciones de señalar quién abuso de él.



Detalló que el chico estaba en una habitación con otros dos hombres, ambos con comportamientos de niño. Por turno hay dos cuidadores, aemás un enfermero en la mañana y otro durante la tarde. Un médico Clínico y un psquiatra van al lugar un par de veces a la semana.



El dueño del lugar explicó que se puso a disposición de las justicia ya que es de su interés que el caso se resuelva lo antes posible.





Fuente: Diario UNO de Mendoza