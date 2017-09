Advertencia: intimarán a 90 mil deudores de multas viales

multas2.jpg Referentes. Pedro Luque, de la firma privada, y el funcionario Diego Lázzaro. Foto: Horacio Rodríguez/ Diario UNO

La empresa que se encargará ahora de notificar y gestionar el cobro de las multas de tránsito confeccionadas por la Policía de Mendoza enviará en octubre las primeras 20.000 intimaciones de pago a los domicilios de los infractores, de un total de 90.000 boletas que no han podido ser cobradas en los últimos tiempos.La compañía, que ya está equipando con tecnología a los policías viales para que puedan realizar los nuevos partes que quedarán digitalizados, operará a riesgo y se quedará con el 28% de lo que consiga aumentar en la recaudación. Ya opera en Córdoba desde 2009 y hasta mayo de este año logró recaudar más de $1.100 millones.Hay responsabilidades y motivos múltiples para que el Estado provincial sólo logre cobrar menos del 6% de las infracciones de tránsito. Desde errores en el acta, pasando por la imposibilidad de ubicar el domicilio del infraccionado, hasta la falta de voluntad del infractor de abonarla. Eso hace que entre 2007 y 2017 la Provincia tenga $400 millones en multas que no han podido ser cobradas.Para resolver esto Mendoza licitó y le adjudicó a la empresa correntina Servicios y Consultoría SA, que ya opera desde hace varios años en Chaco y en Córdoba, la gestión de cobro y el apoyo tecnológico de la Policía Vial y el mes que viene ya sacarán a la calle 20.000 intimaciones de pago de un total de 90.000 actas de infracción que esperan ser cobradas.Además se pondrán en funcionamiento 50 equipos, consistentes en un celular y una impresora resistentes a golpes, agua y cambios de temperatura, con los que se labrarán las nuevas infracciones, que se cargarán automáticamente en un banco de datos al mismo tiempo que el infractor recibirá en el momento una copia impresa de la infracción y se lo considerará notificado. Luego el sancionado podrá cancelar voluntariamente el pago con esa copia o, en un sitio web, descargar una nueva boleta de pago, confirmar su estado y si adeuda alguna otra multa.Los equipos también serán una herramienta útil para el agente, que podrá sacar fotos del motivo de la infracción y hacer consultas que considere necesarias. Pero también le será útil al Ministerio de Seguridad, que podrá saber exactamente dónde está el agente y qué actividad está realizando.La empresa, que tiene la concesión por 4 años, operará a riesgo y debió invertir en el equipamiento, que finalizado el contrato pasará a ser propiedad de la Provincia. Se quedará con el 28% más IVA de lo cobrado pero recién cuando supere el monto histórico y actualizado que se había logrado recaudar el año anterior.Hasta ahora la compañía está capacitando al personal que operará los equipos y ajustando el sistema informático. También se están revisando las actas ya realizadas y cargando en el sistema las que están bien confeccionadas, 20.000 de las cuales son las que saldrán a ser notificadas en el próximo mes.El tiempo corre y la empresa y el Gobierno están urgidos de remitir las notificaciones antes de que las multas prescriban, cuando no pueda ser reclamado el pago y se transformen en incobrables."El fin no es recaudatorio, pero se debe imponer la cultura de que quien le debe al Estado pague, que el que comete una infracción debe pagar", dijo Diego Lázzaro, director de Administración del Ministerio de Seguridad.Además remarcó que el primer objetivo de la infracción es preventivo y que si no se cobra pierde ese sentido y el sancionado seguirá cometiendo infracciones."El Estado es ineficiente en la gestión de cobro. Es un Estado bobo, que termina financiando al infractor", dijo el funcionario responsable de ejecutar la transformación del sistema.En el ministerio reconocieron que es ínfimo el pago voluntario de las multas y que la gran mayoría recién decide pagarlas cuando debe renovar la licencia de conducir y la deuda aparece en el sistema, siempre y cuando haya sido cargada.Pero por lo general el infractor no paga la totalidad y realiza un plan de pago. Sólo cancela en ese momento la primera cuota y no hace lo mismo con las demás. A eso se refiere Lázzaro cuando dice que el Estado financia al multado.Los 50 equipos que tendrá la Policía Vial se componen de un celular súper reforzado en donde se carga la infracción, los datos completos del conductor y el mismo sistema califica la gravedad de la multa y el monto.Luego el acta se imprime por triplicado en el mismo lugar y es firmada por el infractor y el agente.En el mismo momento la infracción queda cargada en el sistema, que a su vez le informará al policía si el vehículo infraccionado o el conductor tienen alguna medida pendiente.El multado podrá pagar voluntariamente la multa, gozando de un descuento del 40%, o bien podrá realizar los descargos que crea convenientes en el juzgado de faltas, que ya contará con la información necesaria."Estamos trabajando para que haya muchas bocas de pago, para facilitar esa gestión y que también se pueda cancelar con tarjeta de débito o crédito. Queremos que quien necesite financiar la deuda, lo haga con una entidad privada y no con el Estado", dijo el director de Administración del Ministerio de Seguridad, Diego Lázzaro.La firma Servicios y Consultoría SA tiene la función de gestionar los cobros y el equipamiento técnico y logístico del sistema, además de sostener su funcionamiento. Se quedará con el 28% de lo que lo que logre recaudar, pero sólo sobre lo que aumente la recaudación histórica."En agosto de 2016 se cobraron $13 millones en multas y este agosto el monto fue similar. En este caso, si la firma ya estuviera operando no se quedaría con nada", ejemplificó Diego Lázzaro.La compañía ya tiene algunas experiencias exitosas. Prestan este servicio para las provincias de Chaco y Córdoba.Puntualmente los responsables de la compañía le informaron a este medio que "en Córdoba, desde que se comenzó a operar, en 2009, y hasta mayo pasado, la provincia recaudó $1.125 millones, lo que implicó un importante ingreso en las arcas del Estado".Pedro Luque, uno de los integrantes de Servicios y Consultorías que se encuentra trabajando en Mendoza ajustando el sistema, subrayó que "el celular y la impresora portátil que estarán en la calle son Caterpillar, de máxima resistencia, para evitar que se dañen con golpes, con el agua o la temperatura y no tienen dificultades para repararlos o por repuestos".Además Luque destacó la efectividad de la base de datos y la posibilidad que tendrá el infractor de controlar su estado en un sitio web e imprimir allí una boleta de pago y hasta gestionar la cancelación de la deuda con tarjeta una vez que todo el sistema esté operativo.