Afirman que son escasas las horas para Educación Sexual en escuelas

"La educación sexual es menos que escasa. En nuestro caso, como en la mayoría de las escuelas secundarias, el tallerista tiene sólo 2 horas cátedras por semana y tiene que atender a 335 alumnos en total. El tema es que cada vez vemos más casos de embarazos adolescentes, y mamás que vienen con sus bebés a clases, situaciones de abusos sexuales y violencia de género , para lo cual hemos tenido que articular con profesionales de un centro de salud cercano", admitió Paula Corazza, directora del colegio Molinero Andrés Tejeda, en Las Heras.





La Ley de Educación Sexual Integral se sancionó en nuestro país en octubre del 2006 y en ella se establece que todo alumno –de todos los niveles educativos– tiene "derecho" a recibirla, ya sea que asista a una escuela de gestión pública o privada. En su texto define que se entiende por educación sexual integral "la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos".





Desde su sanción, la aplicación fue dispar en el país y Mendoza -por cuestiones operativas y decisiones políticas- dependió de la capacitación de docentes y profesionales, que luego se convirtieron en talleristas. De hecho en noviembre pasado se capacitó a 600 docentes en el Sur mendocino, lo que demuestra aquella disparidad de aplicación.





El tema viene a colación después de las polémicas declaraciones del cura Jorge Pato Gómez, quien pidió "levantarse en armas" contra la educación sexual





"Yo me capacité en el 2008 en el CEPAS, un instituto que tenía convenio con el Gobierno para capacitar a docentes. En el 2012 tomé las horas en un colegio y desde entonces no se ha incrementado la carga horaria. Dos horas son pocas porque al querer trabajar con todos los cursos te encontrás con problemáticas muy diversas a las que hay que atender. Hay una población adolescente muy desinformada, saben de los métodos anticonceptivos, pero no conocen su cuerpo, o no saben nada del ciclo de una mujer, entonces hay que empezar de cero. Para evitar esto la ley debería implementarse en todas las escuelas primarias desde el Nivel Inicial", contó la psicóloga Florencia Olaiz, tallerista de Educación Sexual Integral.





Un embarazo como un juego

La escuela secundaria Parque Provincial Aconcagua, en Panquehua, Las Heras, tiene 190 alumnos y entre ellos la problemática de embarazos adolescentes y contagio de enfermedades de transmisión sexual preocupa a sus directivos.





"Tengo el caso de dos alumnos que en meses serán mamá y papá, y otro en el que un alumno de 16 años que va a ser papá y cada vez que le hace una ecografía a la futura madre viene y la muestra como si fuese un juego. Estamos preocupados porque los chicos no tienen la información que necesitan no sólo para evitar embarazos no deseados, sino también para eludir enfermedades que pueden tener consecuencias vitales", apuntó Marta Parra, su directora.





Dudas sin saldar

La exigua carga horaria destinada a la educación sexual es tal que no sólo los talleristas y directores se quejan, sino que hasta los mismos alumnos piden que se les destine más tiempo a explicarles y saldarles dudas fundamentales.





"En lo que va del año hemos tenido una charla sólo de 40 minutos y eso no nos alcanza para resolver las dudas que tenemos. Antes nos daban charlas apuntadas a información biológica, pero ¿de qué nos sirve saber qué es la uretra, si los chicos que ya se han iniciado sexualmente no saben cómo usar un preservativo?", se quejó Rocío Bastías, alumna de 4º año e integrante del Centro de Estudiantes del Magisterio de la UNCuyo.





"Debe ser transversal y estar en todas las áreas"

"Es probable que haya casos en que las horas cátedras de los talleristas sean pocas para atender a una población numerosa, pero lo que hay que saber es que la Educación Sexual Integral no es responsabilidad sólo de ese tallerista, sino que debe ser un contenido transversal que esté presente en las distintas áreas", apuntó al ser consultado por el tema Miguel Conocente, titular de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE). El funcionario recalcó que el Programa de Educación Sexual Integral continuamente hace capacitaciones sobre los lineamientos curriculares y herramientas para docentes.





-Qué dice la ley. Las acciones del Programa Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos de establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.