Anticipan un invierno con lluvias y temperaturas superiores a lo normal

En su informe climático trimestral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado que tendríamos un invierno con temperaturas que podrían ser superiores a lo normal en esta época. Y ya transitando la estación más fría se espera que los próximos meses continúen de esta forma: con frío, pero no tanto.

A nivel nacional, durante el otoño 2017 predominaron, en general, condiciones normales o más cálidas. De acuerdo con el boletín de Tendencias Climáticas del SMN, se prevé la ocurrencia de medias más altas de lo normal para todo el trimestre del invierno en la región de Cuyo.

Lo que también se espera y resulta aún más llamativo es la probabilidad de que haya precipitaciones superiores a las normales.

"Seguimos en un invierno tibio y con lluvias, pero hay que recordar que estamos en estación seca. Vamos a ver qué pasa para julio y agosto, pero la perspectiva es que sean lluvias dentro de lo normal", adelantó el investigador.

Un valor de referencia, tomando la estación de medición del CRICYT, es de 25 milímetros en promedio para los meses de junio, julio y agosto. "Más o menos en ese valor o levemente superior va a estar la precipitación", había adelantado ya el meteorólogo hace un mes.

Además, de acuerdo con lo publicado en la perspectiva semanal del SMN, se espera también para esta semana –hasta el miércoles– una progresiva intensificación de los vientos desde la zona cordillerana de Chubut hasta la zona cordillerana de San Juan, con velocidades entre 60 y 100 kilómetros por hora.

La síntesis del informe indica que en gran parte del país hay posibilidades de que ocurran precipitaciones superiores a las normales, lo que incluye a Mendoza.

A este invierno húmedo se le suma la probabilidad también de que las temperaturas sean superiores a las habituales, lo que afectaría entre otras zonas a la de Cuyo.

Pronostican más nevadas en el sector cordillerano desde este martes

El dato clave en Mendoza para el invierno, más allá de las temperaturas, es cuánto va a nevar. No sólo porque permite el turismo de la nieve en los centros de esquí, sino porque también será de donde provendrá el agua para el verano.





Hasta ahora no ha habido nevadas de gran magnitud en el oasis Norte de la provincia, lo que no ha permitido, por ejemplo, que el centro de esquí Los Penitentes pueda abrir sus puertas. Es el único que todavía no está operativo.





Juan Rivera, investigador del Ianigla, adelantó que esta semana va a nevar en alta montaña entre mañana y el viernes. "Calculamos que podría haber 15 centímetros acumulados entre esos tres días, lo cual no ocasionaría problemas en el paso internacional Cristo Redentor", contó.