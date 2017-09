Arranca la campaña y ya empezaron los cruces entre los candidatos

El lunes 18 de septiembre se lanza la campaña para las elecciones del 22 de octubre y quienes lideran las listas ya dejaron entrever, en sus declaraciones, que se viene una previa picante donde tendrán a sus rivales en la mira.Bastó una muestra ayer en declaraciones a Diario UNO para anticipar lo que se viene.La candidata a diputada nacional por Cambiemos, Claudia Najul , apuntó a las listas de la oposición y dijo que "están los mismos que dejaron la provincial sin pagar los sueldos y los gastos corrientes".Omar Félix, candidato a diputado nacional por el peronismo de Somos Mendoza, le puso el ojo al FIT: "Votar a la izquierda es como votar al Gobierno", explicando que "ese voto le resta apoyo a una oposición útil y más efectiva como la del peronismo".Por su parte, Noelia Barbeito, quien lidera la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), sin discriminar soltó una frase para todos sus rivales: "Nosotros no somos panqueques, no nos vamos a dar vuelta como hacen los otros legisladores". José Luis Ramón , candidato del Partido Intransigente (PI-Protectora), atendió a Alfredo Cornejo al señalar que "no entiende nada el gobernador cuando dice que la gente nos apoyó por el voto bronca. Hemos llegado para quedarnos".Consultados individualmente por Diario UNO, ninguno de los cuatro candidatos supo qué decía el otro, por lo que todas las afirmaciones surgieron espontáneamente.Claramente sorprendió Claudia Najul, la ministra de Salud y postulante oficialista, siempre muy medida a la hora de hablar, hasta ayer, cuando descargó artillería pesada contra el peronismo."En el principal partido de la oposición –recalcó Najul– los candidatos son los del gobierno de (Celso) Jaque y (Francisco) Paco Pérez"."Con nosotros no hay dudas de a dónde vamos, será al bloque de Cambiemos, que es un espacio nuevo, moderno y plural". Y sentenció: "Ellos, en cambio, no saben si van con el peronismo o con Cristina".Noelia Barbeito alertó de que los partidos tradicionales no van a cambiar las cosas para mejor y que el FIT es la alternativa: "Sabemos que cuatro bancas ya la tienen los conservadores de Mendoza, es decir radicales y peronistas. Queremos que la quinta banca esté en manos de un sector no conservador como somos nosotros, como es el FIT".Ramón, del PI, también dejó su frase de cabecera: "Vamos al Congreso a defender al ciudadano de a pie, al que se levanta todos los días a las 6.30 de la mañana".Claro está, la recta final a las elecciones del 22 de octubre reflejará una campaña callejera más fuerte que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).Habrá más publicidad, más militancia, más recorridas y más chispazos entre los competidores que buscan su lugar en el Congreso, en la Legislatura o en las comunas.A la hora de hacer números la elección para casi nadie parece definida.El peronista Omar Félix lo indicó en su análisis: "Un 5% de los votos deben reubicarse porque son de partidos que no entraron o se bajaron. También otro 3% que apoyó a Fernando Armagnague en la interna de Cambia Mendoza. Es un 8% que debe volver a elegir. Creo que entre el FIT y el PI juntarán unos 20 puntos, quedando para el oficialismo y nosotros entre un 70% y 75% de los votos. Va a ser una elección disputada".Las cuentas de Félix no son caprichosas: las PASO dejaron una diferencia de 6% entre Cambiemos y Somos Mendoza.El 22 de octubre habrá sólo cuatro listas en el cuarto oscuro, que serán los cuatro partidos que disputarán la elección para cubrir cargos legislativos en la Nación, la provincia y las comunas.En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fueron ocho los partidos que compitieron. Dos de ellos, el PTP y Podemos con la Izquierda, no dieron con los porcentajes mínimos para competir en la general.Y otros dos que sí pasaron a la etapa final se bajaron y no participarán: son Encuentro por Mendoza y el Partido Verde, que renunciaron a competir.Es por ello que quedaron cuatro agrupaciones para definir.