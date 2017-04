AYSAM aplica unas 500 multas al mes a quienes derrochan agua en la vía pública

Terminó la temporada estival y los inspectores de AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza) empiezan a relajarse. En verano la cantidad de multas que se aplican por derroche aumenta en relación al resto del año. En promedio son 500 por mes. En el Día Mundial del Agua, desde la entidad recuerdan la importancia de preservar el recurso tan escaso en nuestra provincia.



El lunes se hizo oficial el aumento de las multas a quienes malgasten el agua. Desde ahora, la violación de los usos prohibidos, que son aquellos que no se pueden realizar durante las 24 horas todo el año –lavar el auto o las veredas con manguera o hidrolavadora y regar calles pavimentadas con manguera o balde– serán reprendidos con $930 la primera vez.



En cambio, el no cumplimiento de los usos restringidos por el horario como riego de jardines y de calles no pavimentadas y el llenado de piletas, que no pueden hacerse de 8 a 22, tendrá como pena un mínimo de $465.



Durante el último año AYSAM realizó en promedio 500 multas por mes debido al derroche, cifra que aumenta en el período diciembre-febrero y disminuye en invierno, pero que se viene manteniendo en los últimos años.



"Partimos de la base de que la multa que podemos aplicar nosotros es a una cantidad de usuarios que de ninguna manera representan al total. Dentro de la vivienda no podemos actuar, y ahí pueden tener una manguera abierta, regar fuera de horario, recambiar el agua de la pileta, hasta lavar el auto. Pero nosotros apostamos al cambio cultural, que es lo único que puede llegar a cambiar esta historia", expresó el titular de AYSAM, Richard Battagion.



Las posibilidades de la entidad de realizar multas es a través de los inspectores que encuentren al infractor cometiendo el hecho o de las fotodenuncias.



En cuanto a la segunda posibilidad, el organismo recibe a través de la página web www.aysam.com.ar, y también de las redes sociales (Twitter y Facebook). En ambos casos los denunciantes deben poner la dirección para que luego puedan ir los inspectores. Además, existe el 0800, donde atiende la operadora, pero que, obviamente, no requiere foto.



Lo fundamental para quienes quieran aportar una fotodenuncia es que debe tener características que aporten a identificar la casa o al transgresor.



"Muchas veces con el apuro o la vergüenza de la persona por que no lo vean 'escrachando', las fotos llegan sin el infractor o el hecho", aseguraron desde la entidad.



Aumenta los días de Zonda

Durante la temporada estival los casos de denuncias y multas aumenta considerablemente, por varios motivos. Uno de ellos es que muchas veces los dueños de casa ven su jardín seco y, sin importarles el horario, salen a regarlo, acción que se produce con mayor repetición.



En cambio, como en invierno regando menos igual el césped se mantiene, las posibilidades de encontrar vecinos infractores se reduce.



Sin embargo, hay una condición que no cambia según la temporada y son los días en los que baja el Zonda. Allí es habitual encontrar personas regando las veredas o peor, empujando las hojas hacia la acequia.



Reincidentes ajenos

Desde AYSAM explicaron que se dan algunos casos de reincidencias, pero generalmente ocurren cuando el que debe pagar la multa no es el infractor. Suele ser el caso de los encargados de los edificios, que luego de ser multados vuelven a hacerlo, ya que no son quienes deben abonar la multa.

"Es normal sancionar en un edificio y que a los diez días la situación se repita. Eso cambia cuando reciben algún reto desde el consorcio", dijeron en AYSAM.