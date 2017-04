Cerraron el paso a Chile y recomendaron no viajar a la alta montaña

El paso internacional a Chile fue cerrado por la intensa nevada que provocó acumulación de nieve en la calzada y el desprendimiento de rocas en Potrerillos debido a la constante lluvia que afecta a toda la provincia desde el domingo. Recomendaron no viajar hacia esa zona.En los primeros minutos de este martes los coordinadores de Aduana Argentina y chilena decidieron cerrar el túnel internacional. En ese sector la acumulación de nieve es de 10 centímetros y debido a la continuidad de la copiosa nevada las máquinas de Vialidad Nacional no logran despejar la calzada.Además hubo varios desprendimientos de lodo y rocas en distintos puntos del corredor internacional, en especial en la zona de Potrerillos, lo que hizo más peligrosa la circulación de vehículos por esa zona.Como consecuencia de esto Defensa Civil recomendó a los conductores no viajar hacia esa zona hasta que se despeje la calzada y paren las nevadas.