Cómo sortear a "la liga" para comprar en el remate del año

Foto-01.jpg Acá se hará. El interior de la bodega Centenario, en la calle Pedro Vargas, de Guaymallén.

El accionar de "la liga", la organización que opera en todos los remates, no jugará de local en el remate que ha organizado la Aduana para setiembre.Como se espera mucha cantidad de oferentes genuinos que asistirán cada uno de los tres días previstos para el remate, la operación de los grupos que se conocen como "la liga" no tendrá muchas chances de garantizarse la cancha libre."En un remate tan masivo como se espera que sea que el de la Aduana, la liga estará de visitante", sostuvo un martillero que trabaja en el circuito local.Se conoce como "la liga" a una organización de personas que actúa en forma sistemática y coordinada en los remates que hace la Justicia en forma periódica. Recurren a todo tipo de aprietes para neutralizar a los interesados genuinos que asisten a una subasta y terminan quedándose con los mejores productos que se ofertan.En general se mezclan entre los asistentes y aprietan para que no suban el precio de un producto y terminan consiguiéndolo por el menor precio posible.Es decir que toman parte de las subastas y recurren a amenazas y "aprietes" de toda índole, logran bajar la cantidad de ofertas por un determinado bien, para luego cerrar compras a precios muy ventajosos.Por ejemplo, si se remata un auto y su precio de base es $20.000, aparece un interesado que oferta un poco más, luego otro y otro, pero se le ponen al lado y directamente le dicen que no oferte más."El oferente por miedo se queda callado y se retira. Prefieren evitar el conflicto porque temen que luego venga la represalia", comentó un martillero.Es decir, se sienten actuando de locales. Para evitar este accionar, desde hace un tiempo en los remates que organiza el Poder Judicial directamente se separa físicamente a los integrantes de "la liga" –son caras conocidas para los martilleros y los policías–, del resto de los interesados genuinos."De esta manera se solucionó mucho el problema de las presiones", sostuvo otro martillero habitual de los fueros locales.Los profesionales consultados por Diario UNO que habitualmente operan en los remates públicos a los que convoca el Poder Judicial aconsejan a los ciudadanos comunes que vayan al remate que ofrecerá 800 lotes de productos muy tentadores, entre ellos celulares, notebooks y filmadoras."Se trata de una subasta muy interesante para la gente común, por la cantidad de productos que habrá, por lo tanto la gente de "la liga" no tendrá oportunidad de operar con la libertad que se mueve en remates más chicos o menos publicitados. Yo creo que no irán", sostuvo un martillero.Otra martillera que conoce el manejo de esta organización de "liguistas" sostuvo: "Los ciudadanos comunes tienen que participar, no tienen que tener miedo. Si por temor dejan de ir, le dejan el camino libre a "la liga", que actúa con total impunidad", refirió la profesional."Yo le recomiendo a la gente que vaya, no tienen por qué tener miedo, siempre hay un oficial de Justicia presente en los remates que garantiza la seguridad"."Nosotros los conocemos y cuando se pasan de la raya yo los echo, tratan de embarrar la cancha, se hacen señas entre ellos, buscan confundir al público, se conocen todas las artimañas", refirió la profesional.Carlos Leiza, el gerente de Ventas y Subastas del Banco Ciudad, la entidad organizadora del evento, remarcó que se ha contratado seguridad privada y que además habrá policías para controlar el normal desarrollo del remate."Todos los que quieran pueden entrar, pero el que haga disturbios será desalojado", sostuvo el gerente.