Cornejo: "Quizá no le guste al Presidente, pero este es un gobierno de transición"

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , afirmó que la expresidenta Cristina Kirchner "se está muriendo políticamente, pero puede hacer daño" y consideró que el gobierno de Mauricio Macri es "de transición".



"En mi criterio es una Argentina en transición. De una Argentina vieja, de instituciones políticas y económicas no sólidas que no termina de morir, a una nueva con instituciones económicas y políticas fuertes que no termina de nacer. Yo advierto incluido mi propio papel en la provincia que somos un gobierno de transición. Quizá no le guste al Presidente, pero este es un gobierno de transición", afirmó Cornejo.



En declaraciones a un matutino porteño, el mandatario radical señaló que en Mendoza se busca que en las próximas elecciones "la ciudadanía tome posición a favor del gobierno, lo queremos ver como un plebiscito".



"Pero que también apoye el gobierno nacional porque está haciendo un esfuerzo de construir una economía más sana, lo que beneficia a Mendoza", dijo.



Evaluó que "es muy probable que el Gobierno tenga como resultado más diputados y senadores en el Congreso de los que tiene, con lo cual es un balance positivo en cualquier escenario".



"Pero ese balance positivo, paradójicamente desde el punto de vista simbólico, no es lo mismo si la lista del Gobierno es derrotada en la provincia de Buenos Aires. Creo que sería muy beneficioso para el país que el Gobierno gane en Buenos Aires", dijo.



Para Cornejo, "Cristina se está muriendo políticamente, pero puede hacer daño" y señaló: "Creo que ya no puede construir a futuro un espacio de representación de los argentinos".



Fuente: Diario UNO de Mendoza