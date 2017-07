Cornejo se enojó y pidió un "ítem banca" para los legisladores

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo salió con los tapones de punta contra los legisladores, luego de que la sesión de este martes se cayera por falta de quórum y no pudieran tratarse el plan de ordenamiento territorial, ni la el Código Procesal Civil.

"No tratar esos proyecto por falta de quórum es irresponsable", señaló el mandatario.

"Los legisladores, si están enfermos, tienen derecho como cualquiera a no presentarse", manifestó el gobernador y agregó que "el partido justicialista hizo una picardía, sabía que el oficialismo no tenía quórum propio y no trató dos leyes importantes, esa picardía es una estupidez del partido justicialista".

La falta de quórum tuvo dos razones. Por un lado, la ausencia de cuatro legisladores radicales, y posteriormente, que el bloque justicialista, que estaba presente, decidiera no ingresar al recinto.

senado legislatura.jpg

"Si no se autorregulan solos, deberé mandar un proyecto para que cumplan su responsabilidad. Los legisladores tienen que dar el ejemplo y habría que tener incentivos económicos para que eso no vuelva a ocurrir. Yo propongo que tengan un disuasivo, que sean iguales al resto de los funcionarios públicos, como es en educación, salud, seguridad y que haya una regulación de la comisiones", señaló Cornejo.

De hecho, el dirigente radical recordó que hace unos días, las juezas de tránsito de Capital asistieron a una comisión por la ley de tránsito y los legisladores justicialistas no se hicieron presentes.

El golpe por golpe del martes

"Siempre lo hacemos así, el quórum lo tiene que dar el oficialismo. Así es porque tienen 21 votos. Este es el juego de la democracia"

"Ellos tienen un problema interno, incluso hasta el presidente del bloque no ha venido. Esto no es responsabilidad del justicialismo, es un problema de ellos con Cornejo"

"El quórum se logra hablando, pero no hablan con nosotros porque ellos tienen todos los números y no nos necesitan" (Senadora del PJ Patricia Fadel)

"Es falso que el oficialismo tiene la obligación de garantizar el quórum. En los últimos 20 años ningún oficialismo tuvo quórum propio"

"Imaginen si cuando fuimos oposición adoptábamos ese criterio: nadie hubiera trabajado durante los gobiernos de Jaque y de Pérez"

"Echarle la culpa al oficialismo porque no vinieron 4 legisladores es como culpar de la violación a la mujer porque llevó la pollerita corta" (Senador de la UCR, Juan Carlos Jaliff)

fight!.jpg Golpe a golpe. Dos referentes de los partidos más importantes: la justicialista Patricia Fadel y el radical Juan Carlos Jaliff se chicanearon de lo lindo el martes.