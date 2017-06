Crece el enojo de los jubilados por recortes del PAMI en remedios

"La mínima es de 9.000 y pico" fue el furcio que cometió el presidente Mauricio Macri al aire en el programa de Mirtha Legrand el 19 de marzo pasado.



La cifra estaba mal, porque el haber mínimo de un jubilado es de $6.394.



Pero $9.591, o sea 9.000 y pico, es un haber mínimo y medio, que es el límite que el PAMI fijó para cubrir el 100% en los medicamentos que no son de enfermedades crónicas.



Es decir que aquellos que cobran más que esa cifra o que poseen un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, más de una propiedad o yate o aviones, queda fuera de esta cobertura.



En una recorrida que hizo Diario UNO por las oficinas del PAMI en Ciudad constató que muchos adultos mayores que perciben poco más que $9.591 quedaron fuera de esta cobertura y no son precisamente personas con capacidad de gasto elevada.



Es más: muchos jubilados dejaron de comprar ciertas drogas por ese motivo.



Palabras autorizadas

"Expresamos en forma pública nuestro rechazo porque, teniendo la buena intención de evitar fraudes, la medida ha sido mal instrumentada en perjuicio de miles de jubilados de todo el país", dijo Edgardo Civit Evans, presidente de la Federación de Jubilados Mendocinos.



Hay que distinguir, según Civit Evans, entre dos tipos de jubilados: aquellos que tiene diabetes, cáncer o enfermedades del corazón, por ejemplo, y a quienes por legislaciones les conservan la cobertura absoluta, con los que eventualmente sufren una gripe o una pulmonía, a quienes la cobertura les bajó al 50%.



"Creemos que el PAMI tiene recursos suficientes para pagar el 100% de los remedios de los jubilados, siempre que se acredite una enfermedad que requiera de la ayuda. El PAMI, hay que entenderlo, es la obra social de los jubilados. Desde el 2002 está intervenido y es la caja o el botín de varios funcionarios. Sabemos que hubo grandes hechos de corrupción pero los quisieron subsanar de muy mala manera con esta resolución", agregó Civit Evans.



El referente dijo sin titubear que "si el jubilado está enfermo, sea crónico o no, para nosotros tiene derecho al 100%. Para eso aportamos durante 30 o 40 años. Acá ningún jubilado tiene aviones. Sólo dos tienen unas lanchas que son del año del jopo. Que les quiten la cobertura a ellos, pero no a todos, porque un jubilado debería cobrar como mínimo $14.500, que es lo que cuesta la canasta básica".



Julio Ortiz, presidente de la Federación de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la zona Este opinó que "hay incertidumbre porque es increíble que nos hayan sacado los medicamentos. Tenemos unos 42.000 jubilados en esta zona de Mendoza y al 50% como mínimo le recortaron la cobertura".



Pero según Ortiz el drama no sólo invade a los jubilados que no tienen enfermedades crónicas –en esos casos la cobertura bajó de 100% a un rango de entre 40% y 80%– sino que hasta a los que padecen dolencias graves.



"Pongo un ejemplo concreto –agregó Ortiz–: un jubilado con cáncer pidió los remedios oncológicos y se atrasó 90 días la entrega. Tenemos miedo de que en un tiempo no haya ni 50%".



Palabra oficial

Oscar Boiero, coordinador médico del PAMI en Mendoza, explicó que tiene un "marco legal. La mayoría de las obras sociales tiene una cobertura del 50%. En algunos es del 80% y en otros del 100% por cuestiones legales, como la Ley de Diabetes, que obliga a cubrir el total. Pero hace un tiempo el PAMI sacó un subsidio social que cubría el 100% de cualquier medicamento para personas con ingresos restringidos, con inaccesibilidad. Entraron allí un montón de medicamentos".



Entonces se generaron dos problemas, según Boiero: "Se incluyeron un montón de medicamentos de eficiencia dudosa como antiartrósicos que eran de altísimo costo y que obviamente le daban mucha rentabilidad a la industria farmacéutica. Y además muchas personas con ingresos mínimos que eran propietarias de inmuebles y podían pagar los medicamentos recibieron el beneficio".



"Por eso se tomó la decisión, para frenar estas cosas. Pero la normativa prevé que cuando los medicamentos que consume un jubilado superan el 5% de su haber, puede solicitar la vía excepcional para que le cubran el 100%. Se analiza el pedido, se hace una evaluación y se decide", agregó Boiero.

El funcionario aseguró que por más que no tiene aún la información contable, los números de la obra social mejoraron.



"Conozco gente que cobra el haber mínimo, pero tiene 20 o 30 departamentos y recibía el 100% en todos los medicamentos. Y eso me parece injusto", concluyó Boiero.