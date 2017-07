Denunciaron la muerte de cóndores por el uso de agrotóxicos

agrotoxicos 03.jpg Foto: gentileza Fundación Cullunche





















La Fundación Cullunche denunció este martes una supuesta matanza de cóndores en zonas rurales de la provincia por el abuso de agrotóxicos. La organización animalista responsabilizó a puesteros por poner en las fincas cebos envenenados con carbofurán, un poderoso agrotóxico contra plagas, para matar zorros y pumas. Sin embargo, por ser aves con características carroñeras, los cóndores bajan de las alturas para disfrutar del inesperado banquete pero terminan muriendo casi en el acto.Jennifer Ibarra, presidenta de esa fundación, aseguró que en el país y en lo que va del año ya han muerto 32 aves, de las cuales una gran parte son del centro-sur de Mendoza.Según la animalista, se realizó el envío de muestras hechas por la Secretaría de Ambiente y la Fundación Bio Andina a Buenos Aires, que arrojaron la presencia de carbofurán en el contenido estomacal y del buche de los animales."Fundación Cullunche viene desde el año pasado enviando notas y realizando denuncias por el mal uso y abuso de agrotóxicos en la provincia y no ha obtenido hasta el momento respuestas concretas y satisfactorias. Lo que está ocurriendo en Mendoza es terrible y es pasmosa la inacción de los entes que tienen que cuidarnos, como Irrigación, Aguas Mendocinas, Iscamen, Ministerio de Salud y la misma Secretaría de Ambiente. Queremos que se reúnan a trabajar en conjunto" dijo la veterinaria.Ibarra agregó que el riesgo potencial no es tan sólo para los animales sino para las personas ya que el carbofurán es un peligro latente "para la fauna, el medio ambiente, el agua y los alimentos"."El carbofurán (Furadán) es un pesticida extremadamente tóxico para peces, aves y abejas que se utiliza en cultivos, sin embargo está prohibido en Europa desde 2008 y en vías de prohibición en EEUU por la gran cantidad de muertes e intoxicaciones agudas en personas y animales en todo el mundo. En América Latina aún estamos lejos de que esto ocurra. En Argentina se vende como pan", explicó la activista.Esta semana, la Fundación afirmó que visualizó en fincas de Tupungato, Lavalle y San Martín gran cantidad de bidones de agrotóxicos mal acondicionados y tirados en los cultivos."Hasta la vicegobernadora (Laura Montero), quien está trabajando en un proyecto de "alimentos inocuos" ha sido advertida de esta situación. Le hemos pedido formalmente una reunión pero todavía no hemos tenido respuesta hasta el momento", concluyó Ibarra.Los cóndores son una de las aves más grandes e imponentes del mundo. Su hábitat es en la cordillera y precordillera de los Andes y en la actualidad su sitoación es delicada ya que está en peligro de extinción.