Desde Mendoza reclamarán la restitución de pensiones no contributivas y recibirán reclamos

Tras el fuerte rechazo social que generó la medida emprendida por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la cual se quitó o suspendió el beneficio de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad, desde el gobierno de Mendoza intentaron disminuir en impacto en la población provincial.Según informaron desde gobernación, la ministra Claudia Najul realizó gestiones con su par a nivel nacional, Carolina Stanley, para lograr acelerar los procesos de restitución, en caso que correspondan, de pensiones no contributivas.Por tal motivo, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se ha tomado la decisión de transferir el centro de atención local de pensiones no contributivas (CAL) a la órbita del centro de referencia de Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Mendoza a cargo de Carla Rivamar.Éste, realizará un operativo por departamento a fin de evaluar cada una de las situaciones. La semana entrante se dará a conocer el cronograma y los lugares para que las personas afectadas sean atendidas en su localidad por los equipos técnicos designados.Aquellas personas que se encuentran con el cobro de su pensión no contributiva suspendida y necesiten asesoramiento inmediato, pueden dirigirse a los Centros de Atención Local (CAL) calle 9 de Julio 3099, Ciudad Capital, de lunes a viernes de 8 a 13, o al teléfono 4308775. O comunicarse al 08002223294 para solicitar información.En una segunda instancia, las personas con discapacidad que se encuentren en esta situación pueden dirigir su reclamo a la Defensoría de las Personas con Discapacidad, ubicada en Espejo 65 P. Baja, Of. 7, de Ciudad, de martes a viernes, de 8.30 a 13, o al teléfono 4204494.