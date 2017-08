Después de votar, Alfredo Cornejo recordó que mañana hay clases en todas las escuelas

El Gobernador Alfredo Cornejo llegó pasadas las 10.30 a la escuela Lemos, de Godoy Cruz, donde emitió su voto en estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde el lugar les pidió a los mendocinos "acercarse a votar".

"Las elecciones se desarrollan con normalidad", subrayó Cornejo. "Es una jornada positiva", agregó el mandatario tras destacar que la provincia de Mendoza "es un ejemplo" porque, en la mayoría de los casos "se han abierto las escuelas en tiempo y en forma". Agregó que esto se debe "a la buena organización de la Justicia Electoral y de la Dirección General de Escuelas".

Cornejo señaló que hasta el momento prácticamente no han habido irregularidades. "Estamos asistiendo a un comicio mucho más limpio que en el 2015. Como rige el régimen nacional, las colectoras son menores, hay hasta 3 por candidatos, pero no hay esa profusión de colectoras como en aquella oportunidad". A modo de ejemplo citó el caso de Tunuyán donde "hay 4 listas de Diputados, pero no se repite el candidato. Ese no es una colectora, es una competencia".

Mañana hay clases con normalidad

"Mañana habrá clases en todas las escuelas", indicó Cornejo. El mandatario explicó que "los celadores se han inscripto voluntariamente para estar hoy trabajando en los colegios". Además añadió que cobrarán un "incentivo económico" por haber participado durante la jornada. La suma alcanza los $700 por día trabajado y será recibida en 15 días.

Los celadores estarán trabajando desde el domingo a partir de las 18.30 para dejar los establecimientos en perfectas condiciones. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron que para las PASO estarán afectados 565 establecimientos escolares, tanto de gestión estatal como privada y que aproximadamente serán 2.000 los celadores que participarán.