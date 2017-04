El aceite de cannabis será gratis y para pocos, según la nueva ley

El aceite de cannabis ya podrá utilizarse legalmente como tratamiento médico en Mendoza, luego de que ayer, el Senado provincial aprobara la ley que habilita el uso de esta medicina, que se obtiene de la siempre polémica planta de marihuana, lo que generó alguna resistencia que luego fue superada.

Hay abundante medicación que se obtiene de plantas utilizadas para producir potentes y mortales drogas

adictivas. Es el caso de la coca y también el opio del que deriva la famosa morfina. Así, la marihuana, conocida científicamente como cannabis hará su ingreso al mundo de la farmacología en nuestro país, convirtiendo a Mendoza en la quinta provincia en legalizar su uso medicinal. Ni para todos ni cualquier aceite Su legalización a través de la flamante ley provincial, no quiere decir que estará al alcance de todos.

Salvo para niños y adultos que padecen epilepsia refractaria, identificada así porque la patología en estos casos, no responde a los tratamientos habituales, para el resto de la ciudadanía el acceso será altamente restringido. Podrá utilizarse en el tratamiento de otras enfermedades que la ley no especif ica, solo si el Ministerio de Salud de la Provincia lo autoriza. Los pacientes que demanden el aceite deberán pasar por un protocolo médico que estará controlado por el Ministerio de Salud.

No se podrá usar cualquier aceite de cannabis, adquirido por el paciente en el mercado negro o fuera del país. El producto no se comercializa en farmacias ni tampoco hay en droguerías porque no se fabrica en la

Argentina. Lo que pueda estar circulando de modo informal viene del exterior o de alguna elaboración artesanal poco fiable. Por lo tanto, solo se podrá usar el aceite prescripto por los médicos y que sea autorizado por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), organismo que tiene sede en Buenos Aires y ante el que el Ministerio de Salud de la Provincia hará el trámite por el paciente.

La ANMAT dispuso el 19 de setiembre pasado que del aceite de cannabis es solo para epilepsia refractaria.

Luego de ser sancionada la ley la senadora justicialista Patricia Fadel, impulsora de la iniciativa, resaltó: "Hay muchos padres esperando por esta norma, muchísimas familias mendocinas que no tienen recursos y se verán beneficiadas". El referente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Jorge Jakubson, celebró la norma y señaló que "está comprobado que el cannabis tiene muchas propiedades medicinales y buena acción contra el dolor" pero advirtió que "el aceite no se fabrica en el país, se consigue en Chile pero la gente debe tener cuidado con lo que compra porque hay mucha adulteración con aceites comunes". Por su parte, el médico cordobés, Carlos Laje, titular del Instituto Argentino del Cannabis afirmó que "es un primer paso pero no se avanzó en lo más importante, que es autorizar la elaboración en de territorio nacional. La ley no dice nada y los pacientes están obligados a importarlo". Criticó que "van a investigar y hace 50 años que sabemos sus beneficios" Laje señaló la planta de marihuana "mejora el sueño, el humor y el ánimo, alivia el dolor y favorece el estímulo del sistema inmunológico aplicándose en 45 enfermedades".

La ANMAT autoriza el uso del aceite de cannabis sólo para epilepsia refractaria 1 Primero, se necesita contar con una receta y recomendación médica. 2 La solicitud irá a un comité de profesionales que analizará y certificará el uso del medicamento para el interesado. 3 La solicitud se suma a un listado de pacientes a los que se les gestionará la provisión. 4 Se entregará a los beneficiarios de forma gratuita y costeará el Estado.





Fuente: UNO Mendoza/ A. Gamero