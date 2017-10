El debate de los candidatos en El 7

A cuatro días de las legislativas y como manda la cordura, no hubo zambullidas al vacío, oradores desencajados ni postulantes que rozaran el papelón o el show mediático.Muy por el contrario, Claudia Najul de Cambiemos, Omar Félix de Somos Mendoza Noelia Barbeito del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el debutante José Luis Ramón del Partido Intransigente(PI), dieron la discusión en la pantalla sin salirse del libreto, animándose a cruzar algún golpe discursivo a los rivales y dejando en claro su postura y propuesta a los televidentes.Y era de esperar porque cuando un debate se hace encima de las elecciones, la única prioridad es no perder.Lo peor que le puede suceder a un candidato es cometer un error en pantalla frente a una masiva audiencia o caer en una desafortunada frase que termine sellando su derrota o sepultando su expectativas.Por eso anoche todos pasaron exitosamente el trance. Algunos más nerviosos y otros más curtidos.Lanzados a la lona la candidata de Cambiemos, Claudia Najul fue el blanco de los otros tres competidores, de los que se defendió respetablemente, demostrando que podía devolver el golpe.Omar Félix hizo gala de sobriedad y evitó cruces salvo que fuera aludido por sus rivales.Lo contrario de Noelia Barbeito, la más peleadora y dispuesta a buscar batalla en el debate.El debutante José Ramón también se mostró combativo cuando tuvo la oportunidad.El momento más calentito de la contienda fue cuando se trató la política de salud. Todos le apuntaron a la candidata oficialista, la ministra del área, Claudia Najul, quien terminó en un áspero cruce con Félix.El peronista le facturó que se redujeron los programas de salud. Najul le respondió: "Ustedes (por el anterior gobierno peronista) nos dejaron sin gasas y con deuda". Félix devolvió: "No es así, ustedes nos dejaron dos años sin presupuesto".Varios temas cruzaron por el debate pero fue Noelia Barbeito la más rápida de reflejos y metió por su cuenta el tema de Santiago Maldonado, del que los candidatos habían estado muy atentos con las últimas novedades del caso en la previa.Barbeito acusó al Gobierno nacional de haber ocultado que Maldonado estaba en la zona donde finalmente fue hallado y llamó a la reflexión reclamando el esclarecimiento.El resto de los candidatos lamentó la posible aparición sin vida del joven artesano.Pero Najul, a diferencia del resto, más reticente, señaló que aún no está identificado y que no debía ser un tema electoral.Otro tema candente fue la reforma laboral en la que sólo la radical Najul estuvo a favor mientras que el resto se opuso terminantemente.Sobre el aborto, Barbeito pidió la legalización para combatir las muertes por su práctica ilegal. Los otros se opusieron pero Najul se mostró a favor de la educación sexual en las escuelas y el uso de anticonceptivos.La economía también tuvo su momento. El peronista Félix alertó: "El Gobierno nos está endeudando" y Najul retrucó: "Ustedes nos dejaron llenos de deudas". Barbeito bramó: "Con esta política ganan sólo los ricos" y Ramón apuntó: "Los que tienen menos son los que más la sufren".El debate finalizó con gran concordia y todos tranquilos y confiado en que habían hecho lo necesario.