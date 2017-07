El gobernador Alfredo Cornejo cumplió con el "ítem fútbol"

Después de una jornada llena de tensiones y cruces políticos, el gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , disfrutó de un rato con amigos jugando al fútbol este miércoles por la noche.





Godoy Cruz





cornejo-1.jpg



El miércoles, el gobernador propuso el "ítem" banca para los legisladores de Mendoza , luego de que el martes no se aprobaran dos leyes que él considera claves, por falta de quórum. Leyes que estaban consensuadas con la oposición.





Fue tras una jornada agitada el miércoles: estuvo en YPF, en Luján inaugurando un jardincito y en Casa de Gobierno, y lo cerró jugando al fútbol.





Entonces, se armó un "ida y vuelta" (no en la cancha, sino en los medios), con declaraciones cruzadas con Patricia Fadel , del PJ, que salió con los tapones de punta al mejor estilo superclásico. Oposición vs. oficialismo. Y toda la oposición se "aglutinó" contra Cornejo porque también se sumó el FIT a salirle al cruce. Se colgaron todos del travesaño a defender con uñas y dientes su trabajo.





Embed



Por ahora ese "partido" en la Legislatura de Mendoza no tuvo desenlace y no hay ganadores ni vencidos. ¿Qué pasará con el ítem banca? No lo sabemos... pero sí pudimos ver que el "gober" la "mueve" en la cancha y sabe a qué juega su equipo.





Ah, cuando quiera Alfredo, acá hay equipo.





El "ítem fútbol" para el gobernador llegó con un "fulbito" en, "su" tierra.