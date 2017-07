El lunes se define si el ex ministro de Salud Matías Roby va a juicio

El lunes se define si el ex ministro de Salud Matias Roby va a juicio oral por fraude al Estado.

El Cuarto Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Patricia Alonso, realizará la audiencia para confirmar la elevación a juicio oral del ex ministro de salud de la provincia de Mendoza, durante el gobierno de Francisco Paco Pérez.

Entre las pruebas aportadas por Ampros están el "no haber cumplido horarios; no haber firmado planillas sin tener autorización para ello; haber acompañado certificados de personas no autorizadas (como son los firmados por Horacio Sicilia y Diego Guzzanti); haber solicitado licencias anuales a personas que no correspondía (como al doctor Vignaud); haber viajado a los Estados Unidos dos meses sin autorización y no haber asistido a prestar funciones entre febrero y marzo de 2010", afirmaron desde el gremio.

Según Ampros, Roby tampoco cumplía horario como médico en el CONI, "pero igual cobraba y una planilla que hace referencia a 161 días sin trabajar, lo que -dice la denuncia- llevaría a cualquier otro empleado público a la exoneración...".

Finalmente los abogados Lucas Fallet y Carlos Varela Álvarez, piden que el ex ministro sea llamado a indagatoria acusado de fraude a la administración pública.

Fuente: Ampros