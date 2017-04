El mellizo del asesino de Micaela pidió que su hermano "no salga más"

El femicidio de Micaela García revivió la discusión sobre la tarea de los jueces luego de que el acusado, Sebastián Wagner fuera liberado tras dos violaciones y un informe en contra.

Tras esto, el hermano mellizo del asesino, habló con La Red y pidió prisión perpetua para el hermano

"Me sorprendió que mi hermano estuviera libre porque creo que una persona así no está bien. Tendría que estar preso. La pena de muerte no se la deseo a nadie, pero que no salga más", sentenció Maximiliano Wagner.

Maximiliano reconoció que no se veía con Sebastián desde hace tres años y que, si bien sabía que había recuperado la libertad, no se imaginaba que volvería a reincidir con los ataques sexuales a jóvenes mujeres.

Maximiliano reveló que fue su propia madre quien entregó a Sebastián a la Policía. El asesino, que se mantuvo prófugo durante unos cuatro días, había logrado recluirse en una casilla lindante al hogar de su progenitora en la ciudad bonaerense de Moreno.

"Mi madre lo entregó. Ella tenía una casita y él apareció por la noche. Creo que la tenía amenazada. Él andaba armado", relató Maximiliano.