Luego de la grave denuncia que se difundió en las redes sociales por el presunto de asesinatos constante de perros en Maipú, las autoridades la comuna salieron a desmentir categóricamente los hechos.

El secretario de Servicios y Obras Públicas, Eduardo Mezzabotta, afirmó que "estamos sorprendidos por el tamaño y la magnitud que ha tenido esta denuncia infundada. Ha provocado una alerta sobre elementos que no existen. No hay denuncia judicial alguna, no hay evidencia objetiva y mucho menos un problema de seguridad pública tal como una secta religiosa".

En declaraciones a Radio Nihuil, el funcionario municipal admitió que en el último trimestre del año pasado aparecieron dos cadáveres de perros pero dijo que "la misma comunidad los tira de manera irresponsable en lugares públicos. Los animales mueren por peleas callejeras entre ellos".

"El municipio tiene presencia permanente en el Parque Metropolitano y esta mañana, tras conocerse la noticia, el intendente reunió a los representantes de distintas áreas", agregó.

"Realmente nos sorprendió la magnitud de lo que se está diciendo y la falsedad de los datos. Las fotos que suben a Facebook pueden haber sido de cualquier otro lugar pero no son del Parque Metropolitano", concluyó Mezzabotta.

El hecho trascendió en la jornada de martes, cuando personas en esa red social denunciaron que más de 20 perros han aparecido destripados y con piedras en su interior desde agosto del año pasado. Incluso se convocó a una movilización para el próximo sábado a las 18 horas frente al municipio.





Fuente: Diario UNO de Mendoza