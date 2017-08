El SUTE habló de esclavitud por el trabajo de los celadores en las PASO

Con la bandera de los 180 días de clases izada, por primera vez habrá clases en las escuelas en las que se vote, el día después de la elección. Así lo dispuso la Dirección General de Escuelas ( DGE ) y para eso pondrán a trabajar a los celadores el domingo, luego del cierre de los comicios, hasta la medianoche.





La medida rige, por ahora, sólo para las PASO y los primeros en poner el grito en el cielo fueron los celadores. Luego le siguió el SUTE (Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación).





Una de las principales causas que argumentan los celadores es que arrancan a las 6 de la mañana un día de elecciones, abriendo la escuela. Por lo tanto, si los quieren hacer trabajar también después del cierre de las mesas hasta las 24, será una jornada maratónica para ellos, prácticamente sin descanso y teniendo que volver el día.





La novedad ya fue comunicada por los encargados de la educación en Mendoza mediante un memo a todos los directores, que tendrán que encargarse de supervisar la tarea de los celadores.





El SUTE se mostró en desacuerdo con esta resolución y su titular, Sebastián Henríquez, dijo que los abogados del sindicato están analizando la medida de la DGE.





"Una cosa es la carga pública en relación a las elecciones, que se haga el proceso electoral. Pero no te pueden condicionar con la limpieza, la carga pública de las elecciones no es con respeto a las clases. Mi trabajo es de lunes a viernes, si vos querés que haya clases el lunes, entonces me vas a tener que ofrecer algo, si el empleador me puede obligar cuando no me corresponde, no hay diferencia entre la esclavitud y el trabajo moderno", lanzó el sindicalista.



Fuente: Diario UNO de Mendoza