En invierno, Chile sigue como destino preferido de muchos mendocinos

aduana.jpg Maximiliano Ríos/Diario UNO

No es novedad que al otro lado de la cordillera los precios de algunos productos están entre 40% y 50% más baratos y que en poco menos de 6 horas, uno puede estar en una gran ciudad, como es Santiago. Por eso, tampoco sorprende a esta altura que Chile siga siendo uno de los destinos elegidos por los mendocinos para estas vacaciones de invierno, reforzando la tendencia de la "escapada" de pocos días, tipo gasolera, para pasear e ir de compras.La particularidad para este receso escolar, que en ambos países se iniciarán mañana, es la necesidad de estar atentos a las condiciones del clima, si se decide viajar por tierra. Aunque, para muchos, pareciera no ser un impedimento."Contamos con que tenemos unos días libres y vamos a estar atentos al pronóstico para que, apenas se pueda, podamos cruzar. Sabemos que nos arriesgamos a no saber si volvemos el día planeado, pero igual vamos", comentó María Eugenia, una de las mendocinas que junto con su familia vacacionará unos días en el país vecino.Así y todo, a pesar de las interrupciones de circulación en los pasos fronterizos, por nieve o hielo en la calzada, algunas agencias se animaron a ofrecer paquetes turísticos. Por ejemplo, una reconocida empresa de transporte ofrecía paquetes de 3 noches, a $4.209 y de 5 noches a $6.500, en alojamientos 3 estrellas y con media pensión, en Viña del Mar.Entre otros precios, hoy debe considerarse (si viajan por sus propios medios), que hospedarse en un hotel cuesta entre $1.500 y $2.000 por noche una habitación doble y que el costo promedio del alquiler de un departamento para 4 personas, en Santiago, oscila entre los $1.200 y $2.000 por día.Además, los pasajes de colectivo cuestan entre $800 y $1.000, ida y vuelta.Entre otros atractivos, más allá de los precios y las ofertas en los circuitos comerciales, lo que muchos aprovecharán considerando que en agosto se celebra el Día del Niño en Argentina, Chile suma un plus en invierno: la posibilidad de esquiar en complejos cercanos a la ciudad, como Los Colorados, Farellones, Valle Nevado y La Parva. Para quienes opten por esta actividad, tienen que tener en cuenta que el valor de un ticket diario va de los $850 y $1.000, en Los Colorados, por ejemplo."Para julio tendremos las mismas dotaciones que en todo invierno. Al menos en 2016 ya vimos que para esta época baja mucho el flujo y que no hacen falta refuerzos", aseguró Alejandro Diumenjo, delegado de Migraciones en Mendoza, afirmando que ya vienen notando cómo la circulación ha disminuido vía terrestre, porque muchos optan por los low cost, que ofrecen algunas líneas aéreas para llegar hasta Chile."Para esta época, además, hay mucha gente que viaja al exterior y tiene que salir desde el aeropuerto de Santiago y se aseguran llegar con los vuelos", agregó Diumenjo.Con respecto a los horarios, desde Migraciones recordaron que en Horcones la atención en invierno es de 9 a 21 (horario argentino) y en Los Libertadores de 8 a 20 (horario chileno). Los trámites se harán sólo en las cabinas del interior de los establecimientos (están activas entre 5 y 7, en cada aduana).Ante la duda de las condiciones para viajar por tierra y aprovechando los precios promocionales de las nuevas líneas aéreas que desde El Plumerillo ya tienen ruta hacia Santiago, muchos mendocinos también optaron por el avión, reservando con anticipación sus pasajes por un valor de entre $2.000 y $3.000, ida y vuelta. Los llamados low cost solo permiten equipaje de mano (entre 8 y 10 kilos) y ya no cuentan con lugares para las próximas dos semanas.El resto de las aerolíneas, que permiten equipaje en bodega (pueden ser hasta 23 kilos), aún tienen algunos pasajes para los próximos días, pero con valores que ascienden a los $10.000, ida y vuelta, según la página Despegar.com.Artículos hasta un límite por vía aérea de 300 dólares por pasajero (U$S150 para menores de 16 años) y por vía terrestre de 150 dólares por pasajero (U$S75 para menores de 16 años).Lo permitido: televisores (LED, LCD y plasma), minicomponentes, home theaters, reproductores de DVD y/o bluray, computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, celulares y tablets, GPS, bicicletas, juguetes, cámaras de video y/o fotografía, sábanas, manteles, cortinas, cubiertos, bazar, adornos, pequeños electrodomésticos (solo uno), ropa, calzado y acondicionadores de aire.