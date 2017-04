Esta es la monja que buscan por complicidad en los abusos del Próvolo

El fiscal Gustavo Stroppiana, quien entiende en la causa del instituto Próvolo, donde varios niños sordomudos fueron abusados y por cuyo caso hay 5 detenidos, solicitó el arresto de la monja Kosaka Kumiko, a quien una joven víctima la señaló como encubridora de los graves hechos y colaboradora con los presuntos autores de pedofilia.



Según trascendió el fiscal pediría la captura no sólo nacional sino también internacional a Interpol porque sospecha que se encuentra ​fuera del país y no se descarta que esté residiendo en Paraguay.



​Una versión a la cual tuvo acceso UNO indica por otra parte que la Justicia había pedido informes al Arzobispado de Mendoza sobre el destino actual de Kumiko y desde allí habrían respondido que estaría en otra provincia.



El abogado querellante de la causa Próvolo, Sergio Salinas, señaló que "ha quedado clara la participación y el grado de complicidad de esta monja que enseñaba lenguaje de señas". "En el último testimonio, ella fue señalada como la persona que le puso el pañal a una menor de 5 años, ocultando la violación de la niña, lo cual la hace cómplice primaria del delito de abuso", dijo Salinas.



El instituto del horror

La joven que delató el tormento sufrido dentro de los muros del Próvolo en Luján de Cuyo denunció abiertamente ante la Justicia que el sacerdote Horacio Corbacho (56), actualmente detenido, no sólo se dedicaba a vejámenes en su contra sino también contra otros niños sordos mientras duró su estadía en el instituto.



En el transcurso de su escalofriante relato la chica dijo que fue violada vía anal y vaginal desde cuando tenía apenas 5 años y que el autor era Corbacho.



La participación de la monja está probada a partir de los dichos de la chica en cámara Gesell porque "ella era quien nos colocaba pañales a todos los abusados que sangrábamos para evitar precisamente que al sentarse esto quedara a la vista de todos y por lo tanto hechos de tamaña gravedad hubieran quedado al descubierto de inmediato".



La víctima, quien estuvo albergada en el Próvolo hasta los 15 años, guió al fiscal Stroppiana, a sus asistentes y a los abogados de ambas partes hasta el baño donde fue violada.



Son muchos los casos que se investigan ahora, ya que cuando algún niño trataba de decirles a los padres lo que ocurría allí adentro no les creían. Ahora con el arresto de los cinco imputados una de las nenas –según pudo saber UNO– le dijo a la madre: "¿Viste que es cierto lo que yo te decía?".



Por su parte los defensores de los acusados están tratando por todos los medios de descalificar incluso a los intérpretes (las declaraciones son mediante el uso de señas) para apelar la prisión preventiva que les dictó la jueza de garantías Alejandra Alonso a Horacio Corbacho (56); Nicola Corradi (82), quien también tiene causas por abuso en el Próvolo de la ciudad italiana Verona; el celador Luis Ojeda (50), también sordomudo; el monaguillo Jorge Bordón (55) y el jardinero Armando Gómez (46).



El miércoles venidero la Octava Cámara de Apelaciones, integrada por Luis Correa Llanos, Ramiro Salinas y Alejandro José Miguel, deberá resolver si revocan las prisiones preventivas.