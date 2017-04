Gareca pegó el faltazo a la Legislatura pero envió un escrito tras el escándalo de la Vendimia

Luego de los importantes incidentes ocurridos durante los preparativos de la Fiesta de la Vendimia, la Legislatura citó al secretario de Cultura, Diego Gareca, para que diera explicaciones.



El funcionario no concurrió este miércoles a la reunión de Comisiones pero envió un escrito en el que realiza algunas precisiones. Para la oposición, las respuestas fueron pobres y señalaron varias irregularidades en los procesos de licitación y organización de los festejos provinciales.



El senador Lucas Ilardo disparó: "Si Gareca venía tenía que renunciar frente a los legisladores porque no tiene respuestas para dar".



A pesar de la gravedad de lo ocurrido el jueves 2 de marzo, cuando una parrilla de luces colapsó sobre el escenario principal del Frank Romero Day provocando que una grúa se desmoronará sobre las gradas del teatro griego, el debate se centró en que si la reunión debía o no contar con la presencia de artistas y público.



Tras esta estéril discusión, el senador Jorge Palero (UCR) leyó las explicaciones enviadas por el funcionario.

Con gusto a poco, la oposición no tardó en criticar a Gareca.



"Las insuficientes explicaciones del gobierno sobre los incidentes en la Vendimia, nos llenan de preocupación, no solo por lo sucedido sino también por el modo de manejarse de la actual gestión, quien acudió a las teorías conspirativas más alocadas, en lugar de escuchar los justos reclamos de artistas y trabajadores quienes pusieron todo de sí para que la Fiesta se llevara a cabo", señaló Ilardo.



