Histórico: el nuevo Código Procesal Penal ya funciona en toda la provincia

Desde la 0 hora de hoy el nuevo Código Procesal Penal se puso en vigencia en el Valle de Uco, y en consecuencia ya rige en todo el territorio provincial, en lo que para la Justicia será una fecha histórica.

Así lo definió el titular del Ministerio Público y Procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, en diálogo con Diario UNO.



"Es un momento histórico para la Justicia de Mendoza y para toda la provincia después de más de 16 años dejar plenamente instrumentado el nuevo CPP", celebró el jefe de los fiscales.



Señaló que "claramente se podría haber hecho mucho más rápido. La verdad es que ha sido una locura que se haya demorado tantos años y una esquizofrenia procesal que hayan tenido que convivir dos códigos procesales distintos sobre la misma materia".



Gullé señaló que "a la 0 hora de mañana (por hoy) la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, Teresa Day, se constituirá en una de las oficinas fiscales de Tupungato para que entre en vigencia el nuevo código".



Agregó que "todos los fiscales y ayudantes fiscales tienen la orden de estar a esa hora en las oficinas correspondientes, hora en que quedará definitivamente unificado el sistema procesal penal de toda la provincia".



El procurador recalcó que "en el Valle de Uco vamos a tener cuatro fiscales y 15 ayudantes fiscales y habrá dos jueces de garantías que atiendan el sistema".



Respecto a la realidad del crimen en esa región explicó que "la problemática ahí es como en toda la provincia pero en menor cantidad. Lo que va a beneficiar este cambio es al sistema, no hay ninguna duda de que el sistema acusatorio tiene ventajas comprobadas sobre el viejo sistema inquisitivo".



Detalló que "en el viejo sistema el mismo juez que investigaba era el que resolvía la situación del acusado y claramente los derechos estaban más acotados. En el actual sistema, el juez es un árbitro que no se involucra, no investiga sino que resuelve los pedidos de la fiscalía, que es ahora la que investiga, y de la defensa, que hace su trabajo de siempre".



Del siglo pasado

Allá por el siglo XX, en 1999, la Legislatura provincial aprobó tras un trabajo conjunto del radicalismo, el peronismo y los demócratas, la reforma del nuevo Código Procesal Penal, que entregaba la investigación y persecución del delito a los fiscales, dando de baja para siempre el viejo sistema del juez de instrucción al frente de la investigación.



La nueva norma era vista como la panacea de la Justicia rápida y eficaz y la solución a muchos males que ocasionaba el delito, algo que la realidad se encargaría de desmentir, aunque sin duda es mejor.

Sin embargo, hasta el año 2004 no se puso en marcha. Fue en el gobierno de Julio Cobos cuando se comenzó a aplicar el nuevo CPP: la circunscripción judicial elegida fue el Gran Mendoza y Lavalle.



Desde ahí, pasaron 13 años hasta hoy para instrumentar la reforma en toda la provincia, que funcionó con ambos sistemas. Tras el Gran Mendoza, siguió la zona Este. Hace dos meses fue el Sur y anoche, el Uco.