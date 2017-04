Ítem aula: el gobierno deberá pagar retroactivo tras sufrir el primer fallo en contra

El Gobierno de Mendoza sufrió el primer golpe por el ítem aula tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que falló a favor de un grupo de cinco docentes que había demandado a la Dirección General de Escuelas por haber sufrido descuentos del sueldo en 2016 por cambio de funciones. Así, el máximo tribunal obliga al Estado a pagar ese retroactivo.



La sentencia fue firmada en mayoría por la Sala Segunda de la Suprema Corte. La misma está integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, quien fue el único que votó en contra de la medida cautelar.



Esta cautelar se interpuso dentro de la demanda principal sobre el pedido de inconstitucionalidad que presentó el SUTE en contra del Gobierno provincial por la instauración del ítem aula hace un año, y que aún no ha sido resuelto.



Este fallo podría sentar un precedente para futuras acciones legales que otros docentes puedan llegar a presentar en contra de la medida adoptada por la DGE, según analizan desde el SUTE.



Extracto de la medida

"Se advierte de que la privación a las docentes accionantes de las diferencias salariales desde marzo hasta que el ítem fue liquidado en agosto por sí mismo conlleva un riesgo de daño a su dignidad, por verse afectado el salario como fuente elemental de su subsistencia y de sus núcleos familiares, de muy difícil o imposible restitución por la vía indemnizatoria ordinaria. Por el contrario, no se advierte que el pago de los conceptos reclamados pueda provocar alguna lesión seria o grave al interés público", se puede leer en los argumentos del fallo judicial.



En agosto del año pasado, la DGE consideró que los docentes con cambio de funciones tenían que cobrar el ítem aula aunque no estuvieran frente al grado, lo que generó una gran polémica porque hasta ese momento no se pagaba.



El ítem aula viene generando muchos cortocircuitos entre el SUTE y el Gobierno desde hace más de un año. Se trata de un adicional especial que cobran sólo los maestros que están frente a los alumnos.



Así, la DGE busca otorgar un incentivo a aquellos docentes que están frente al aula.



Tras su implementación, se logró limitar la cantidad de inasistencias de los maestros –38%– y reducir el número de licencias en el año.



Qué dice el máximo tribunal

"Hacer lugar al pedido cautelar, en cuanto no haya sido objeto de sobreseimiento. En consecuencia, ordenar a la administración demandada que cautelarmente, hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo, instrumente y concrete el pago de las diferencias salariales solicitadas, desde marzo hasta julio inclusive. Previo a notificarse esta decisión a la DGE, las accionantes deberán rendir caución juratoria", justifica la Corte en su disposición.