La Corte explicó por qué la "fiscal viajera" será juzgada después de las elecciones

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Julio Gómez, sostuvo que la fecha establecida para el Jury de Enjuiciamiento a la "fiscal viajera", Anabel Orozco, fijada para el 26 de octubre, es la que corresponde en conformidad a lo que indica la ley.

La polémica surgió por un reclamo de legisladores que pidieron que se realizara antes de las elecciones del 22 de octubre.

Se trata del caso de la fiscal Anabel Orozco que en noviembre de 2016 estaba de licencia por una lumbalgia aguda, pero publicó fotos de sus vacaciones en Brasil en Facebook y estalló el escándalo. Incluso se determinó que el segundo certificado que presentó fue realizado mientras disfrutaba de las playas del vecino país, por lo que el médico no habría podido revisarla.



El juez Julio Gómez, quien puso la fecha del Jury a la magistrada para el 26 de octubre, sostuvo: "Me parece que no hay ninguna duda que la determinación de la fecha de debate fue en tiempo oportuno en conformidad con la ley 4.970 que regula el Jury".



Gómez explicó a Radio Nihuil: "Hay una regla que dice que el debate debe ser fijado dentro de los 30 días hábiles, los que se deben contar desde que está reunida la totalidad de la prueba. Hicimos examen de la prueba y llegamos a la conclusión que era necesario concluir con uno de los expedientes ofrecidos por el Ministerio Público para determinar exactamente cuáles eran los hechos de la causa. En función de eso le dimos 30 días al Ministerio Público para que terminara de resolver y no quisimos dejar de fijar la fecha de debate porque sino las cosas podrían alargarse demasiado y por eso se fijó el 26 de octubre".



Luego de darse a conocer esa fecha, los 14 legisladores que integran el Jury de Enjuiciamiento indicaron que se estaban dilatando los tiempos y presentaron una nota en Secretaría del Tribunal de Enjuiciamiento para que el debate se realizara septiembre, antes de las elecciones del 22 de octubre.



Ante esta situación Gómez expresó: "Puse la fecha cuando la tenía que poner. Su hubiese sido 10 días antes tocaba antes. Una cosa es lo que a mi me gusta y otra cosa es lo que la ley prevé", y aprovechó para dar su opinión personal al respecto: "Es preferible que un juicio político, que tiene por objeto la destitución o la aplicación de sanciones a un magistrado judicial, no tenga como contexto los cuestionamientos de los partidos políticos en un período electoral porque el Jury de Enjuiciamiento está formado por siete integrantes de la Corte y 14 de la Legislatura: siete Diputados y siete Senadores".



Agregó: "En lo personal yo prefiero que no se mezclen los tantos, y que la política juegue sus puntos en el Jury en función de plenas convicciones determinadas por las verdades comprobadas y no por razones que tengan que ver con las manifestaciones de carácter político".