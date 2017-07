La DGE cedió y reiniciará las clases con charlas acerca de la Memoria Activa

Finalmente, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) decidió que este miércoles se realice una jornada de reflexión por el Día Provincial de la Memoria Activa, en homenaje a las víctimas directas e indirectas del atentado terrorista a la AMIA , ocurrido el 18 de julio de 1994 y en cumplimiento de la ley provincial Nº7.415 de 2005.





Fue después de la polémica que se desató en el recuerdo de las víctimas en Casa de Gobierno, cuando un referente mendocino justamente reclamó que no se hacía esto.





La medida abarca a las escuelas de todos los niveles y modalidades educativos de Mendoza, y se desarrollará el primer día de clases luego del receso invernal. Involucrará charlas, reflexiones y actividades de diversa índole que sirvan para trabajar en el aula aspectos relacionados con la tolerancia y el respeto.





Las autoridades escolares indicaron en un comunicado que la conmemoración no fue recordada el último día de clases antes del receso escolar, como lo establece la ley, ya que las instituciones escolares se encontraban afectadas a la conmemoración del Día de la Independencia argentina.





"El Día Provincial de la Memoria Activa resulta una oportunidad para una profunda reflexión, una instancia para que la memoria actualice y proyecte la historia, renueve los sentidos y promueva el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y el valor de la vida", expresaron desde la DGE en un comunicado.





La polémica situación





Leandro-Boverman-1.jpg Leandro Boverman (20). Reclamó por la aplicación de una ley y tuvo éxito.



La norma obliga a las escuelas a realizar jornadas de reflexión sobre los valores de la vida y la tolerancia religiosa e interracial durante la fecha en que se cumple el ataque terrorista del año '94. La demanda del joven en el medio del acto no le gustó a Cornejo, que se enojó y se fue sin dar su discurso.





"Me preocupa que se cumpla la ley de Memoria Activa y no si el gobernador se enoja o se va, eso me es indiferente", aseguró Boverman en una entrevista a Diario UNO, horas después del inesperado incidente institucional que lo había puesto en la primera plana de los medios sin que el joven lo hubiese buscado.





Recordar la Amia

La ley provincial Nº7.415 de 2005 establece llevar a cabo una jornada de reflexión y/o actividades en homenaje a las víctimas directas e indirectas del atentado terrorista.