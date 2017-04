La odisea que vivió una mujer que casi cae en un secuestro virtual

Un nuevo caso de secuestro virtual tuvo lugar en Mendoza durante las últimas horas del lunes y las víctimas estuvieron a punto de ser estafadas por los delincuentes.

Según relató la mujer, de quien se reserva su identidad, recibió un llamado telefónico donde uno de sus hijos le aseguró que había tenido un accidente vial a la salida de su trabajo. El muchacho le detalló que lo habían llevado al Hospital Militar pero estaba colapsado, el Hospital Central no tenía cirujanos y decidieron trasladarlo hasta un nosocomio en la provincia de San Juan.

"Yo, que soy la madre, estaba segura que era él. Me decía cosas puntuales como que había roto la moto de mi otra hija, que se había fracturado una pierna y que no sabía si iba a volver a caminar. Nosotros intentamos llamar al teléfono celular de mi hijo verdadero pero no nos podíamos comunicar", manifestó la víctima.

Una vez engañados, fueron al banco a buscar el dinero que el interlocutor le pedía para poder ser operado de urgencia. "No nos pidió un monto fijo sino lo que tuviéramos", dijo.

"Cuando íbamos camino a San Juan seguíamos hablando con él para que no se quedara dormido. Constantemente nos preguntaba por dónde íbamos. Nos dio la dirección de una clínica privada de San Juan pero antes teníamos que pasar por una secretaría para pagar el costo de la operación", agregó.

A mitad del camino, el verdadero hijo logró comunicarse al teléfono celular de su padre y le indicó que estaba en perfecto estado. "Ahí recién nos dimos cuenta que nos estaban engañando, por lo que volvimos. Después intentamos comunicarnos con ese número que tiene característica de San Juan pero fue imposible", concluyó la mujer.

Fuente: Diario UNO de Mendoza