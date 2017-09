¡La transferencia de autos puede hacerse por internet!

En un 2017 en el que desde el Gobierno estiman que hay una recuperación de la compra y venta de autos usados, desde ayer se pueden firmar los certificados 08 por internet.





Con esto se ahorra tiempo, ya que se realiza la mitad del trámite vía digital. Sin embargo, para certificar las firmas se debe concurrir al Registro del Automotor.





La obtención de turnos y la digitalización de los trámites ha disminuido notablemente la aglomeración de personas que diariamente concurrían a esas oficinas públicas.





Si bien el trámite no puede concretarse enteramente por la web, puesto que es necesario e inevitable asistir a uno de los 30 Registros del Automotor que existen en la provincia para la certificación de la firma, la nueva herramienta puede servirles a los usuarios para ganar tiempo, y para cometer menos errores en el proceso.





Así lo explicó Javier Guardiola, director del Registro Número Dos, de la Ciudad de Mendoza





auto transferencia.jpg



Etapa inicial

"Nos encontramos en una etapa inicial, de experimentación, en la que tenemos como objetivo que compradores y vendedores puedan acelerar los tiempos de espera", explicó Guardiola.





"Además, es una forma de evitar equivocaciones, que la gente comete al llenar los certificados a mano, yendo de una oficina a otra, haciéndolo por duplicado o con carbónico. Esto es más sencillo y seguro".





Sin embargo, recalcó que sólo simplifica la primera etapa del procedimiento. Para la segunda se debe asistir a la oficina que le corresponda al dueño del vehículo a transferir.





"Tampoco se trata de algo revolucionario, porque hasta ahora el único soporte que existe para el acuerdo contractual es el papel", afirmó el director.





Cómo se realiza

El usuario que ha terminado de llenar completamente el formulario a través de un link que encontrará en la página de la Dirección Nacional de Registro del Automotor (DNRA), para lo cual existe un instructivo en el mismo portal, debe dirigirse a la sede registral, con el comprador y vendedor en conjunto, ya que la firma no es digital. La idea es que sea un trámite sencillo, para lo cual no sea necesario ningún asesoramiento en particular. "La gente no termina de adaptarse a los sistemas digitales. Cuesta que entiendan que no tienen que asistir a la oficina para obtener un turno, que se puede sacar por internet. Completar el 08 vía web también tardará en afianzarse como una costumbre para quienes tienen que transferir un vehículo", cree Guardiola.





paso-a-paso-transferencia.jpg



Lo primero que se debe hacer es ir a la página web www.dnrpa.gov.ar. Al ingresar al portal se abre automáticamente una ventana para iniciar el trámite digital del 08. Son necesarios los datos tanto del comprador como del vendedor, puesto que ambos pueden acceder al mismo documento, por separado, a través de un número de referencia que envía la DNRA.





Una vez que se completa el formulario, se puede sacar un turno –también por internet– para asistir al registro a certificar las firmas.





Menos engorroso El sistema para obtener un turno en el Registro del Automotor que le corresponda a quien transfiere el vehículo también puede obtenerse por medio de la página web de la DNRA.

El mismo instructivo que deben seguir los usuarios que llenan el 08 en forma digital les sugiere realizar esta operación para concretar la transferencia.