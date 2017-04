Los 4000 docentes que ganaron el juicio por el 82% móvil demandarían a Anses si no se les paga

La gran mayoría de los 4.000 docentes jubilados que desde 2005 litigan por el 82% móvil tienen más de 80 años y no les sobra plata ni tiempo. No tienen mucho margen para esperar que la ANSES se decida a pagar los juicios que ya ganaron en primera instancia, algunos de los cuales fueron ratificados incluso por la Cámara Federal de Apelaciones.



Por eso, desde el SUTE –gremio que nuclea a los docentes– y la Asociación de Educadores Provinciales Jubilados (AEPJ) demandarán a la ANSES a mediados de abril si no cumple la intimación que le hizo el Poder Judicial para que recalcule y liquide nuevamente los haberes de los reclamantes, algo que consta en las sentencias judiciales. Porque una vez que la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de la ANSES y así dejó firme lo que había dispuesto el Juzgado Federal Nº2, el organismo tenía 120 días hábiles para acogerse al fallo.



Sin embargo, a fines del año pasado la ANSES pidió la suspensión de los plazos y la Cámara de Apelaciones no sólo la rechazó sino que intimó en los últimos días al organismo para que cumpla la sentencia.



"Esto no se trata de creer si van a pagar. El Estado les debe pagar, no hay ninguna normativa, ninguna disposición que indique que no les van a pagar. Si no cumplen las intimaciones, a mediados de abril vamos a iniciar alguna acción tendiente al cumplimiento: denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público o desacato. Tendremos que estudiar cuál es la opción pertinente", explicó Héctor Santander, abogado institucional de SUTE y de la AEPJ.



Derrotero

El origen del problema se remite a 1996, cuando se transfirió la Caja de Jubilaciones de la Provincia a la Nación. Ese traspaso provocó un perjuicio para los docentes y por eso en 2005 unos 4.000 iniciaron un reclamo que quedó repartido en unos 300 expedientes.



Los años pasaron y aún no existe ningún jubilado que haya cobrado el 82% móvil, que les corresponde en función de los aportes realizados.



Hay sentencia firme en algunos casos, pero incluso así la ANSES se niega a pagar lo demandado.

Es cierto que durante el gobierno de Néstor Kirchner los haberes de estos docentes jubilados subió del 40% o 50% de los salarios originales al 75%, aproximadamente, según lo que explicó Santander.



Pero el reclamo continúa porque lo que los demandantes quieren es el 82% móvil.



Radiografía

Hay casos que tienen sentencia firme, por los cuales el Poder Judicial intimó a la Oficina Técnica Previsional, que es lo que quedó de la Caja de Mendoza y que hoy sólo dispone de documentación.

Hay otros casos cuyas sentencias salieron a fines del año pasado y siguen en proceso para formalizar el reclamo en la ANSES. Existe, a su vez, un grupo esperando la resolución de la cámara. Estos tres grupos representan unos 2.000 jubilados.