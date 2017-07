Los legisladores mendocinos van por su propia regulación

Creo que nos tenemos que autorregular y ese debate es necesario, y hoy el gobernador ha aceptado que ese es el mejor criterio y no va a enviar un proyecto", confirmó el senador radical Juan Carlos Jaliff en una entrevista en radio Nihuil, luego de que Alfredo Cornejo amenazara con enviar un proyecto de ley que sancione a los legisladores que no se presenten a las sesiones. Será el propio radicalismo del recinto el que se encargue de proponer la modificación al reglamento interno de las cámaras.





Luego de que el martes el Senado se quedara sin la posibilidad de sesionar por falta de quórum –se ausentaron cuatro radicales y los justicialistas no entraron–, Cornejo planteó la posibilidad de implementar una suerte de "ítem banca" y puso en un cuestionamiento público la productividad de los legisladores mendocinos.





Jaliff, de larga trayectoria en la Legislatura, contó que habló con el gobernador y le dijo que hará el estudio de la situación y que hablará con los otros bloques "y con los nuestros para que sea establecido en los reglamentos".





Cada una de las cámaras tiene un reglamento propio y la idea de Jaliff es llegar a un acuerdo en común por el que la sanción sea la misma por igual falta, ya sea para un diputado o un senador. "En el Senado ahora no hay ninguna sanción económica", explicó el radical.





Jaliff se mostró bastante molesto con la polémica que se generó alrededor del tema. "La Legislatura está mal cuestionada, porque es sin ninguna duda la que más trabaja de todo el país", sostuvo.





Desde la oposición, tanto los justicialistas como los representantes de la izquierda, afirman que votarán a favor de un cambio en el reglamento que implique sanciones económicas para los legisladores que falten sin justificación.





"Nosotros no nos vamos a oponer a que se les descuente la falta a los legisladores, no hay una discusión con respecto a eso. De hecho hemos solicitado descuento de haberes", opinó la senadora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Noelia Barbeito.





Sin embargo, opinó que la polémica es parte de una "campaña demagógica. No se puede banalizar ni se puede comparar lo que significa el descuento de un día en la dieta de $80.000 de un legislador con el descuento que le hacen a una maestra, que hace a la diferencia de si pueden comprar remedios. Es muy demagógico, es banalizar una situación que tienen los legisladores de la provincia", sostuvo la legisladora.





Patricia Fadel, senadora del PJ, se convirtió de manera indirecta en una de las protagonistas de la polémica, luego de ser ella quien señalara la ausencia de los radicales y el conflicto interno de Cambia Mendoza.





"No me quiero enganchar en esto pero que mande la ley, así la votamos y nos ponemos a trabajar para Mendoza. El gobernador está tapando con esto que es demagógico, y que la gente se prende porque dice que somos vagos, todo lo que no está haciendo. Lo usó para su campaña y para tapar el lío interno que tiene. Estoy a favor de que se cumpla y que se trabaje, estoy esperando que se mande el proyecto", afirmó Fadel a UNO. Algo que no pasará.