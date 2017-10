Mendoza tendrá la primera Oficina de Escuchas del país

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, llegó ayer a Mendoza con el fin de celebrar una jornada histórica para la Justicia federal local: la designación de los cinco titulares de las cámaras federales. Estos cargos se subrogaban luego de la destitución de los ex magistrados que fueron condenados en la megacausa por delitos de lesa humanidad. En este contexto, y luego de hacer un gran mea culpa por el funcionamiento de la Justicia argentina (ver aparte), Lorenzetti y el gobernador Alfredo Cornejo, anunciaron que Mendoza tendrá una sede de la Oficina de Escuchas Judiciales, también llamada Dirección de Captación. El ministro de la Corte Nacional explicó que fue una iniciativa del gobernador de Mendoza, y que por esto nuestra provincia será la primera en pasar por esta experiencia. Sin embargo, piensan replicarla en el resto del país.



La ex SIDE

La que ahora se conoce como Oficina de Escuchas es la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).



Esta fue, por decreto del presidente Mauricio Macri, transferida al Poder Judicial. Actualmente, no pertenece a la Corte Suprema sino al Poder Judicial de la Nación.



Para lograr una mayor transparencia, Lorenzetti explicó que está bajo el control de un comité de dirección, conformado por camaristas federales. Este comité es presidido por dos de ellos, que se mantienen por un período de tiempo y acceden a ese puesto por sorteo. En cuanto a la tarea que se realiza en esta oficina, el titular de la Corte explicó que no sólo se refiere a las escuchas judiciales, sino a la vinculación de información financiera, de AFIP, casos de lavado de dinero, investigaciones acerca de secuestros extorsivos y lucha contra el narcotráfico, entre otros delitos. También aclaró que será para los casos en los que la Justicia ordene las escuchas: tanto sobre causas federales como provinciales.



"Cuando se hizo la transferencia que ordenó Macri, el gobernador de Mendoza nos visitó y nos dejó la inquietud, y a nosotros nos pareció muy buena idea que existan delegaciones locales en cada una de las provincias", explicó el juez.



Se hizo un acuerdo con el Senado de la Nación y con la Comisión de Inteligencia del Congreso para que auditen permanentemente el funcionamiento de esta oficina, a los fines de dejar atrás un pasado que había sido bastante discutido en el país sobre cuáles son sus funciones. Hoy está auditada por la Corte y también por el Congreso de la Nación", manifestó Lorenzetti.



Cómo funcionaba antes

Alfredo Cornejo contó en qué cambiará el sistema de investigación cuando Mendoza pueda contar con esta herramienta. Destacó que el anterior sistema consistía en que los policías viajaran para obtener las escuchas, que se hacían on line, ya que son las que más resultados dan en materia de esclarecimiento de secuestros y crimen organizado.



Los reportes llegan cada 10 o 15 días y es dificultoso para la prevención de nuevos delitos, e incluso para probar los delitos ya investigados.



"Es un beneficio para la Justicia federal, provincial y el Ministerio público. Va a estar operativa en el corto plazo; se están haciendo las capacitaciones respectivas, ajustando la tecnología. Sólo falta la ratificación de los miembros del Senado", señaló el titular del Ejecutivo local.