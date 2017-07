"No es más caro construir en Mendoza que en el resto del país"

"Es un mito que la construcción en Mendoza sea más cara que en otros lugares del país" dijo a Diario UNO Enrique Montecino, director del grupo Ecipsa que engloba a los emprendimientos de Natania en todo el país.

Montecino detalló "si bien es cierto que por ser una zona sísmica hay otras exigencias que encarecen la cantidad de materiales y mano de obra, Mendoza cuenta con dos ventajas: acceso a los servicios y reglas claras para la construcción".

El empresario -en ocasión de la celebración de los 10 años de Natania en Mendoza- explicó que "existen muchas alternativas -terrenos- para la construcción de barrios con acceso a luz, gas y agua, aspectos imprescindibles para quienes buscan su primera vivienda y una buena organización de los municipios que permiten avanzar con la edificación. Estos dos aspectos en otras provincias -Natania tiene emprendimientos en 7 provincias argentinas- no son fáciles de conseguir y terminan haciendo más caros los costos finales de producción".

A su vez, los directivos de la empresa informaron que completan una década en Mendoza con 1.400 viviendas entregadas, 800 en proceso de finalización y tres emprendimientos en marcha.

En este aspecto los directivos del Grupo Ecipsa explicaron que los tres emprendimientos están bajo la marca "Natania", que en total representan casi 700 nuevas viviendas. Dos estarán ubicados dos en Luján de Cuyo y uno en Godoy Cruz.

Al presentar los resultados de los primeros 10 años de su actividad en Mendoza Bustos dijo "Llegamos a la provincia con el objeto de ayudar a la gente a cumplir el sueño de acceder a la casa propia, desarrollando y comercializando en cuotas en pesos diferentes opciones de vivienda para aquellos que en otros momentos no podían acceder a un crédito porque no simplemente no había, o que ahora que ha empezado a haber alguna oferta de créditos hipotecarios no tienen una base de ahorro que les permita acceder a ellos", dijo Bustos.